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Açık havada Alman Film Günleri

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

Mülkiyeliler Birliği bahçesi, açık hava film gösterimleri ile renkleniyor.

Açık havada Alman Film Günleri

Goethe-Institut Ankara’nın destekleri ile gerçekleştirilen Açık Hava Film Gösterimleri: Alman Film Günleri kapsamında 4 Ağustos – 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Almanya sinemasından 8 filmlik bir seçkinin gösterimi gerçekleştirilecek. Etkinlik Mülkiyeliler Birliği bahçesinde gerçekleştirilecek.

Tarihler

  • 4 Ağustos – Wer wenn nicht wir
  • 18 Ağustos – 4 Könige
  • 25 Ağustos – Alki Alki
  • 1 Eylül – Bornholmer Straße
  • 8 Eylül – Eltern
  • 15 Eylül – Halt auf der freier Strecke
  • 22 Eylül – Hannah Arendt
  • 29 Eylül – Jerichow

*Filmler Türkçe altyazılıdır. Gösterimler ücretsizdir.

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Anahtar Kelimeler:
Mülkiyeliler Birliği Alman Filmleri Goethe-Institut Ankara

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