Açık havada Alman Film Günleri

Goethe-Institut Ankara’nın destekleri ile gerçekleştirilen Açık Hava Film Gösterimleri: Alman Film Günleri kapsamında 4 Ağustos – 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Almanya sinemasından 8 filmlik bir seçkinin gösterimi gerçekleştirilecek. Etkinlik Mülkiyeliler Birliği bahçesinde gerçekleştirilecek.
Tarihler
*Filmler Türkçe altyazılıdır. Gösterimler ücretsizdir.
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