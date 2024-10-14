Açık ilişki yaşadığını söyledi, Hasan Can Kaya ne diyeceğini şaşırdı! "Kesin bu..."

YouTube'ta başlayan daha sonra yayın hayatını Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda sürdüren Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı yeni sezonda yayın hayatına başladı. Konukların anlattığı hikayelerle gündem olan programa sevgilisini sürekli aldatan adam damga vurdu.

AÇIK İLİŞKİ YAŞADIĞINI SÖYLEDİ!

Habip isimli konuk, sevgilisiyle açık ilişki yaşadığını söyledi ve "O zaten benim, kendisi benim yani. Beraberiz, ne istiyorsa yanındayım. Hep böyle nefret ediyorlar ama hep beni buluyorlar zaten." ifadelerini kullandı. Berrak Tüzünataç ve seyircilerin anlam veremediği bu sözler herkesin ağzını açık bıraktı.

Sevgilisini de başka biriyle olmasından rahatsızlık duymayacağını söyleyen Habip, çalışmadığını ve çocuklarının parasını yediğini belirtti. "Kendi dükkanları var. Ben başka yerde çalışıyoruz" diyen konuk ne iş yaptığını Hasan Can Kaya'nın ısrarlarına rağmen söylemedi. Ünlü sunucu da "Kesin bu jigolo" dedi.

"FANTEZİM HABİP'İ YAKALAMAK"

Habip'in 23 yaşındaki sevgilisi Dilara da fantezisinin sevgilisini her zaman başka kadınlarla yakalamak olduğunu söyledi. "Defalarca aldatıldım şu an bile. Vardır birileri elbet." dedi. En son tatilde aldatıldığını yakaladığını anlatan Dilara " Habip'in sevgilisi aradı ben de açtım. Birkaç tane daha var." ifadelerini kullandı.