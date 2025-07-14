Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için geri sayım başladı: MEB AÖL 3. Dönem Sınav yerleri açıklandı! Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sınav giriş belgesinde, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav yerleri nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem yüz yüze sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme girerek “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesinden “Sınav Giriş Belgesi” ekranına erişebilir ve fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNEMLİ NOTLAR

Fotoğraf yükleme zorunluluğu: Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınav giriş belgesi alamaz. Bu öğrenciler, 18 Temmuz 2025 tarihine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığıyla fotoğraflarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine yükletmelidir.

Sınava katılacak öğrenciler: Tutuklu/hükümlü, engelli, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kalan öğrenciler ile 10 ders ve üzeri ders seçen öğrenciler, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yüz yüze sınavlara katılacaktır.

AÖL OTURUM BİLGİLERİ

Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNDE NELER YER ALIYOR?

Sınav giriş belgesi olmadan sınava girmek mümkün değildir. Gözetmenler, belgeyi kontrol etmek zorundadır.

Belgede şu bilgiler yer alır:

Sınavın yapılacağı okulun adı ve açık adresi

Salon ve sıra numarası

Sınav günü ve saati (oturum bilgileri)

Bu bilgiler olmadan sınav yerinizi öğrenemezsiniz ve sınav saatlerini kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sınav giriş belgenizi mutlaka kontrol edin ve sınav günü yanınızda bulundurun!