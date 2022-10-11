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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB Açık Lise sınav takvimi...

11.10.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları tarihi ve sınav bilgisi Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin de başlamasıyla öğrenciler AÖL sınavları hakkında araştırmalarına hız verdi. Açık Lise sınav takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB Açık Lise sınav takvimi...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB Açık Lise sınav takvimi...

AÖL sınavına girecek olan Açık Lise öğrencileri sınav hakkındaki detayları arama motorlarında sorguluyorlar. AÖL sınavları ile detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık Öğretim Lisesi sınavlarına dair yapılan açıklamanın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

aöl

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

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