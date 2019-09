Açık sayısı azaldı ama ‘kritik‘ açık sayısı arttı

En çok Çin’de görüldü



Bu algılama oranlarının coğrafi dağılımına bakacak olursak Çin (%75), Hindistan (%7) ve Tayvan’da (%4) yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bu noktada ilk üçte Hong Kong’un yerini Hindistan’ın almış olması dikkat çekiyor.

İşletim sistemleri dışındaki tehditler



Dünyada en çok kullanılan iki mobil işletim sistemi için tasarlanan bu tehditlerin yanında, üçüncü taraf platformların kullanımıyla ilişkili çoklu platform risklerini de göz ardı etmemeliyiz. Yakın zamanda keşfedilen ve alıntılanan mesajın değiştirilmesine olanak veren WhatsApp hatasında olduğu gibi, kullanıcı uygulamalarında bulunan güvenlik açıkları da işletim sistemindekiler kadar tehlikeli olabiliyor.

Eğitim ve önlem şart!

Mobil sistemler, her ne kadar güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış olsa da, risklerin her zaman mevcut olduğunu unutmamalıyız. Mobil teknolojilerin güvenli kullanımı için eğitimin ve önlemlerin gerekli olduğunu her zaman akılda bulundurmalıyız.

iOS 13.1 ne zaman yayınlanacak?