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Netflix'in Wednesday efsanesi geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu!

İkonik dansıyla ses getiren Netflix'in Wednesday isimli dizisi 2. sezonuyla geri dönüyor. Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı dizinin fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi duyuruldu.

Netflix'in Wednesday efsanesi geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu!
Jale Uslu

Netflix'in dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizisi Wednesday ilk sezonuyla büyük ses getirmişti. Jenna Ortega’nın başrolünde yer aldığı Netflix, dizinin 2. sezon tarihlerini duyurdu.

Wednesday-2.-Sezon-Yayin-Tarihi

Wednesday dizisinin ilk sezonu Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma, doğaüstü ve korku komedisi olarak karşımıza çıkmıştı. 2. sezonunda eski karakterler geri dönüş yaparken ekibe yeni isimler de katılacak

2 KISIM OLARAK YAYINLANACAK!

Yaklaşık 2.5 yılın ardından, yapım yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2. sezon için yayın takvimini duyurdu. Dizinin ikinci sezonu iki parça hâlinde ekranlara gelecek. İlk kısım 6 Ağustos 2024 tarihinde, ikinci kısım ise 3 Eylül 2024’te izleyicilerle buluşacak. Toplamda dizi 8 bölüm yayınlanacak. Yeni sezonda Wednesday karakteri, yeniden Nevermore Akademisi’ne dönecek.

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Ana kadroda Jenna Ortega ile birlikte rollerine geri dönen isimler arasında Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Luis Guzmán, Isaac Ordonez ve Luyanda Unati Lewis-Nyawo bulunuyor.

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