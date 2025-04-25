Avını boğarak öldürüp ardından yutuyor... Sakarya'da bir iş yerinde kraliyet pitonu bulundu!

Sakarya'da bir iş yerinde yasa dışı bulundurulan "kraliyet pitonu" ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İŞ YERİNDE BULUNDU

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde 21 yaşındaki Y.Y.K'nin iş yerinde arama yapan ekipler, kraliyet pitonu buldu.

Olayla ilgili Y.Y.K'ye idari para cezası uygulanırken, yılan Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alındı.

KRALİYET PİTONU HAKKINDA

Kraliyet pitonu (Python regius) zehirli değildir. Bu yılan türü, zehir yerine avlarını boğarak etkisiz hale getiren bir boğa yılanıdır. Kraliyet pitonları, küçük kemirgenler gibi avlarını yakalayıp güçlü kaslarıyla sıkarak boğar ve ardından yutarlar. Korktuklarında ise kendi içlerine çekilerek top şekline gelirler.

(AA)