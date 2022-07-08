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Açıkgöz eş anlamlısı nedir? Açıkgözün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.07.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıkgöz kelimesi, her türlü durum ve ortamda uyanık davranarak çıkar sağlayan, karşısına çıkan tüm fırsatlardan yararlanmasını bilen, kurnaz ve cingöz kişi anlamına gelir. Türk Dil Kurumu araştırmaları dilimizde bulunan birden fazla sözcüğün açıkgöz kelimesine karşılık geldiğini ortaya koymuştur. Açıkgöz eş anlamlısı nedir?

Açıkgöz eş anlamlısı nedir? Açıkgözün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Açıkgöz eş anlamlısı nedir?
  • Açıkgözün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Açıkgöz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler arasında uyanık kelimesi başta gelir. Günlük dilde en çok kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır. Halk arasında genel kullanımda sıkça karşımıza çıkan açıkgöz kelimesi anlatılmak istenen kişinin özelliğini pekiştirmeye yardımcı olur. Uyanık olan kişiyi anlatırken kullanılır. Açıkgöz eş anlamlısı olan diğer kelimeler de cingöz, çıkarcı, kurnaz kelimeleridir.

Açıkgöz eş anlamlısı nedir?

Açıkgöz kelimesinin eş anlamı olan cingözün kullanımı oldukça yaygındır. Halk dilinde ve günlük konuşmalarda sıkça kullanılır. Bir kişinin çıkarına yönelik davrandığını ifade etmek isterken kullanılan çıkarcı kelimesi de açıkgözün eş anlamlısıdır. Kurnaz ve çıkarcı kişilerin bu özelliklerini de açıkgöz kelimesini karşılar. Bu kelimeler açıkgöz kelimesi ile aynı anlama gelen kelimelerdir. Kurnazca davranan kişi kendi çıkarı için fırsatlar oluşturur. Var olan fırsatları kendi lehine doğru çevirmeyi başarır.

Açıkgöz olan kişiler diğer insanlar tarafından kolayca kandırılamazlar. Bu özellikteki kişiler daha çok başkalarını kandıran kişilerdir. Zeki insanlardır ama bu zekalarını kötüye kullanırlar. Kendi çıkarları doğrultusunda bir tavır içindedirler. Açıkgöz kelimesinin eş anlamı olan kelimeler halk dilinde de sıkça kullanılan kelimelerdir.

Çıkarcı kelimesi de açıkgözün eş anlamlısı bir kelimedir. Çıkarları için hareket eden açıkgöz kişiler halk arasında sıkça kullanılan cin kelimesi ile de anılırlar. Cin gibi olarak bahsedilen kişilerdir. Cingöz kelimesi de açıkgözün eş anlamlısıdır.

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Açıkgözün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Açıkgözün eş anlamlıları ile örnek cümleler kurularak kelimenin karşıladığı anlamları görmek mümkün olur. Bu şekilde kelime daha iyi anlaşılacaktır.

  • "Ben daha önce senin kadar kurnaz insan görmedim."
  • "O kadar çıkarcıdır ki kendi çıkarları için her şeyi yapabilir."
  • "Uyanıklığınla övünüyor olmalısın."
  • "Cin gibi çocuktur o, bilmez miyim."
  • "Cingöz bir adam olduğu bakışlarından bile belli oluyor aslında."
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