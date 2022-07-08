EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Aç eş anlamlısı nedir? Açın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aç eş anlamlısı nedir? Açın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkçeden günümüze kadar gelen aç kelimesi birden fazla karşılığa sahiptir. Aç kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, kullanım amacına göre değişkenlik gösterir. Bazen açlık bazense açmak fiili ile ilişkilendirilerek kullanılabilir. Açın eş anlamlıları nelerdir?

Aç eş anlamlısı nedir? Açın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Aç kelimesinin eş anlamı nedir?
  • Açın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aç kelimesi birden fazla amaçla ve birden fazla şekilde kullanılabilir. Türk Dil Kurumu aç kelimesinin tanımını yemek yemeye gereksinimi olan kişi şeklinde yapmıştır. Yemek yemesi gereken, tok karşıtı olan kelime aç kelimesidir. Kişi karnını doyurmadığı ya da doyuramadığı zaman ortaya çıkan durumdur.

Bir diğer anlamında ise yiyecek bulamayacak derecede yoksul olan kimsedir. Fiil olarak bir şeyi açmak ifadesinin eş sesli köküdür. Aç kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler genel olarak fakir, parasız ve yoksul kelimelerine karşılık gelir. Aç eş anlamlısı kelimeler arasında muhtaç kelimesi de vardır. Açın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurularak kelimenin anlamı netlik kazanabilir.

Aç kelimesinin eş anlamı nedir?

Aç kelimesi Türkçedeki diğer birçok kelime gibi birden fazla anlamı karşılar. Aynı anlamı taşıyan anlamdaş kelimeleri de bulunur. Aç kelimesi yerine eş anlamlı kelimeleri de kullanılabilir. Aç öz Türkçe bir kelimedir. Açın eş anlamlısı olan kelimelerden biri de heveslidir. Öğrenmeye aç ifadesi kullanıldığında birinin bir konuyu öğrenmek için hevesli olduğu anlatılmak istenir. Bir kişi karnını doyuramayacak kadar fakirse onun için aç kelimesi kullanılır. Çünkü fakir kelimesi de aç kelimesinin eş anlamı olan kelimelerden biridir.

Halk arasındaki en yaygın kullanım ise, karnını doyurmaya gücü olmayan, gözü doymayan kişileri anlatmak için kullanılan anlatımıdır.

Haris kelimesi de aç kelimesinin eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Bir kişinin çok para kazandığı ya da çok yediği halde gözünün doymaması demektir. Aç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler arasında bulunan haris kelimesi bir şeyi, malı, parayı ya da yiyeceği normalden fazla isteyen, hırslı, düşkün kişi için kullanılır.

Adale eş anlamlısı nedir? Adalenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAdale eş anlamlısı nedir? Adalenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Açın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aç kelimesi günlük konuşma dilinde ve atasözü veya deyimlerde kullanılır. Açın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurularak anlamı pekiştirilir.

  • "O adam doğuştan fakir".
  • " Doymadan yatarsan uyuyamazsın."
  • "Aç (fakir) ne yemez, tok ne demez."
  • "Karnın doymadıysa yemek yapayım."
  • "Gözü aç (haris) olanın gönlü de açtır."
  • "Bütün gün bir şey yemediği için açlıktan bayıldı."
  • "İnsanoğlu bilgiye heveslidir."
Aciz eş anlamlısı nedir? Acizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAciz eş anlamlısı nedir? Acizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adale eş anlamlısı nedir? Adale eş anlamlısı nedir?
Merakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli olduMerakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli oldu
Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
açgözlülük açlık eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir haris ne demek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Belediye Başkanı Tahmazoğlu duyurdu! "Aylık 500 lira verilecek, özellikle annelerin hesabına yatıracağız"

Belediye Başkanı Tahmazoğlu duyurdu! "Aylık 500 lira verilecek, özellikle annelerin hesabına yatıracağız"

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.