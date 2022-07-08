Aç eş anlamlısı nedir? Açın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aç kelimesi birden fazla amaçla ve birden fazla şekilde kullanılabilir. Türk Dil Kurumu aç kelimesinin tanımını yemek yemeye gereksinimi olan kişi şeklinde yapmıştır. Yemek yemesi gereken, tok karşıtı olan kelime aç kelimesidir. Kişi karnını doyurmadığı ya da doyuramadığı zaman ortaya çıkan durumdur.

Bir diğer anlamında ise yiyecek bulamayacak derecede yoksul olan kimsedir. Fiil olarak bir şeyi açmak ifadesinin eş sesli köküdür. Aç kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler genel olarak fakir, parasız ve yoksul kelimelerine karşılık gelir. Aç eş anlamlısı kelimeler arasında muhtaç kelimesi de vardır. Açın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurularak kelimenin anlamı netlik kazanabilir.

Aç kelimesinin eş anlamı nedir?

Aç kelimesi Türkçedeki diğer birçok kelime gibi birden fazla anlamı karşılar. Aynı anlamı taşıyan anlamdaş kelimeleri de bulunur. Aç kelimesi yerine eş anlamlı kelimeleri de kullanılabilir. Aç öz Türkçe bir kelimedir. Açın eş anlamlısı olan kelimelerden biri de heveslidir. Öğrenmeye aç ifadesi kullanıldığında birinin bir konuyu öğrenmek için hevesli olduğu anlatılmak istenir. Bir kişi karnını doyuramayacak kadar fakirse onun için aç kelimesi kullanılır. Çünkü fakir kelimesi de aç kelimesinin eş anlamı olan kelimelerden biridir.

Halk arasındaki en yaygın kullanım ise, karnını doyurmaya gücü olmayan, gözü doymayan kişileri anlatmak için kullanılan anlatımıdır.

Haris kelimesi de aç kelimesinin eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Bir kişinin çok para kazandığı ya da çok yediği halde gözünün doymaması demektir. Aç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler arasında bulunan haris kelimesi bir şeyi, malı, parayı ya da yiyeceği normalden fazla isteyen, hırslı, düşkün kişi için kullanılır.

Açın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aç kelimesi günlük konuşma dilinde ve atasözü veya deyimlerde kullanılır. Açın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurularak anlamı pekiştirilir.

"O adam doğuştan fakir".

" Doymadan yatarsan uyuyamazsın."

"Aç (fakir) ne yemez, tok ne demez."

"Karnın doymadıysa yemek yapayım."

"Gözü aç (haris) olanın gönlü de açtır."

"Bütün gün bir şey yemediği için açlıktan bayıldı."

"İnsanoğlu bilgiye heveslidir."



