Adale eş anlamlısı nedir? Adalenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumu, adale kelimesinin eş anlamlısını kas kelimesi ile tarif etmiştir. Adale kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, kas kelimesidir. Kas kelimesi günlük kullanımda daha çok tercih edilmektedir. Yazılı metinlerde tercih edilmesinin sebebi ise adale kelimesinin yazımında sıkça hata yapılmasıdır.

Adale kelimesi birçok kişi tarafından adele şeklinde yazılır. Bu kullanım hatalıdır. Kelimenin doğrusu adale şeklinde olmalıdır. Telaffuzu ise yazıldığı gibidir. Adale eş anlamlısı olarak kullanılan kas kelimesi ise kullanım kolaylığı sebebiyle daha sık tercih edilmektedir.

Adale kelimesinin eş anlamı

Adale ve eş anlamlısı kelime olan kas kelimesi, canlıların vücudunun devinimini sağlayan ve güç veren bir doku olarak açıklanır. Ancak yan anlamlarda birinin çok ve gelişmiş kaslarını ifade eder. Bu kullanımda gelişmiş kasları bulunan kişi, kaslı olarak tarif edilir. Bir kişi için kaslı tanımı kullanılması o kişinin güçlü olduğunun düşünüldüğünü gösterir.

Adale eş anlamlısı olan kas ile aynı anlama gelir. Tıp dilinde ise ilk anlamı ile kullanılır. Bedendeki büzülebilen dokudur. Lif şeklinde uzayan ve kısalan hücrelerden oluşur. Bedende bulunan hareket sinirleri doğrultusunda işlev görürler. Enerji ihtiyacı duyma konusunda beyinden hemen sonra gelirler. Kişinin bilinci dışında hareket eder ve kasılıp gevşeyerek bedene hareket sağlarlar.

Adale eş anlamlısı olan kas kelimesi eski Türkçedeki benzer anlamlara gelen sıkmak ve germek fiillerinden türetilerek oluşmuştur. Adale kelimesinin kökeni ise Arapçadır. Arapçadaki adala sözcüğünden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Eski Türkçede kullanılan sıçganak kelimesinden doğmuştur. Sıçganak Eski Türkçede fare anlamına gelen sıçgan kelimesinden dönüşerek oluşmuştur.

Adalenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Adalenin eş anlamlı kelimeleri ile örnek cümle kurulacağı zaman kas kelimesinden faydalanılır. Adalenin eş anlamlısı olan kas kelimesi kullanılarak oluşturulan cümleler:

"Kaslarını geliştirmek istiyorsan düzenli olarak spor yapmalısın."

"Öyle kaslı çocuk ki herkes ondan çekiniyor."

"İnsan bedeninde birçok kas vardır."



