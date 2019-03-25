Açıklaması ortaya çıktı! Geri Halliwell: 'Göğüsleri seviyorum ama... '

Radyo söyleşisinde, 43 yaşındaki Mel B ile olduğunu açıklamadığı lezbiyen ilişkisi hakkında konuşan Halliwell, “Göğüsleri seviyorum ama diğer şeyler benim harcım değil” diyor. Halliwell’in, “Lezbiyenlikle ilgili şeyleri sevmiyorum. Bir denemeydi. İçkiliydim” sözleri de dikkat çekti.

90’lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls’ün üyelerinden Mel B’nin, gruptan arkadaşı Geri Halliwell ile 20 yıl önce bir kez cinsel ilişkiye girdikleri itirafının yankıları devam ediyor. 46 yaşındaki Geri Halliwell’in yıllar önce verdiği bir röportajda bu sırrı isim vermeden açıkladığı ortaya çıktı. Geri Halliwell, o röportajda, bir kez yaşadığı cinsel ilişki sonrasında eşcinsel olmadığını anladığını açıklamıştı.

Spice Girls grubu solistlerinden Mel B’nin grup arkadaşı Geri Halliwell ile yıllar önce bir kez cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etmesinin üzerine, konuyu irdeleyen İngiliz basını, ortaya Geri Halliwell'in yıllar önce verdiği röportajda isim vermeden ilişkiyi doğruladığını ortaya çıkardı.

"SİZİN HAYAL GÜCÜNÜZE BIRAKIYORUM"

Şu an F1 milyoneri Christian Horner ile evli olan Geri Halliwell, 90’lı yıllarda verdiği röportajda, ilişki yaşadığı Mel B hakkında konuşurken, “Asla onun kim olduğunu söyleyemem. Onun da benim gibi lezbiyen olmadığını düşünüyorum. Sizin hayal gücünüze bırakıyorum” açıklamasında bulunmuş ve bu sır yıllarca gizli kalmıştı.

20 YILLIK SIRRI MEL B İFŞA ETMİŞTİ

Piers Morgan’sın televizyon programında konuşan Mel B, Geri Halliwell ile 20 yıl önce tek gecelik cinsel ilişki yaşadığını açıklayarak, “Biz çok iyi arkadaştık. Sadece oldu. Önemli bir şey değildi” demişti.

"YALNIZCA BİR KERE OLDU"

"Sadece gülüp geçtik hepsi bu. Yalnızca bir defa oldu, tekrar yaşanmadı" diyen Mel B, “Ben dürüst biriyim ve buna kitabımda yer vermeme sebebim, kitabımın bu tür şeylerle ilgisi olmaması” ifadesini kullanmıştı.

GERİ BU DURUMU YALANLAMAZ

Mel B sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Geri'ye konuyla ilgili soru sorulduğunda yalanlamayacağını umuyorum çünkü oldu ve bitti, önemli bir şey değildi. Sadece eğlenceliydi. Bana bir soru sordunuz ve yanıtladım.”

"O ve EŞİ BENİ ÖLDÜRECEK"

Mel B, "Bunun için benden nefret edecek çünkü köşkünde eşi ile beraber havalı bir hayat sürüyor. Fakat bu gerçek. O ve eşi beni öldürecek..." sözlerini de açıklamasına eklemeyi ihmal etmedi.

