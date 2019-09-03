Açıkta satılan bu malzemelerle aşure yapmayın!

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, tüketicilere "Açıkta satılan kuru yemiş ve bakliyatlarla hazırlayacağınız aşure ile sağlığınızı ve ağız tadınızı bozmamak için resmi kontrollerden geçmiş ve hijyen kurallarına uygun paketli ürünleri tercih edin” uyarısında bulundu.

PAKETLİ DEĞİL AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLER SAĞLIKSIZDIR

Aşure ayına girdik, bu ayda kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyat satışları artış gösteriyor. Ancak tüketiciler, tazelik ya da organik algısı nedeniyle açıkta satılan ürünlere yöneliyor. Oysa ki açıkta satılan bu kategorideki ürünler, uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmemiş ise üzerinde çoğunlukla gözle görülmeyen bir küflenme oluşuyor ve bu küf, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numaralı kanserojen olarak belirlediği aflatoksin zehrini üretiyor…

AŞURELİK ALIRKEN PAKETLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Saner, birbirinden lezzetli kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyatların bir araya gelerek lezzetli bir tat oluşturduğu aşurenin malzemelerini seçerken bakanlık kayıtlı, nerede üretildiği belli, hijyenik koşullarda saklanmış ve el değmeden paketlenmiş, üzerinde son kullanma tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi yer alan paketli ürünlerin tercih edilmesi konusunda tüketicileri uyardı.