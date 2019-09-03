YEMEK

Açıkta satılan bu malzemelerle aşure yapmayın!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, aşure ayının yaklaşması nedeniyle tüketicileri aşure hazırlarken kullanacakları kuru yemişler, kuru meyveler ve bakliyatları seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

Açıkta satılan bu malzemelerle aşure yapmayın!

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, tüketicilere "Açıkta satılan kuru yemiş ve bakliyatlarla hazırlayacağınız aşure ile sağlığınızı ve ağız tadınızı bozmamak için resmi kontrollerden geçmiş ve hijyen kurallarına uygun paketli ürünleri tercih edin” uyarısında bulundu.

PAKETLİ DEĞİL AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLER SAĞLIKSIZDIR

Aşure ayına girdik, bu ayda kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyat satışları artış gösteriyor. Ancak tüketiciler, tazelik ya da organik algısı nedeniyle açıkta satılan ürünlere yöneliyor. Oysa ki açıkta satılan bu kategorideki ürünler, uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmemiş ise üzerinde çoğunlukla gözle görülmeyen bir küflenme oluşuyor ve bu küf, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numaralı kanserojen olarak belirlediği aflatoksin zehrini üretiyor…

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AŞURELİK ALIRKEN PAKETLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Saner, birbirinden lezzetli kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyatların bir araya gelerek lezzetli bir tat oluşturduğu aşurenin malzemelerini seçerken bakanlık kayıtlı, nerede üretildiği belli, hijyenik koşullarda saklanmış ve el değmeden paketlenmiş, üzerinde son kullanma tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi yer alan paketli ürünlerin tercih edilmesi konusunda tüketicileri uyardı.

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İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. AYÇA KAYA UYARDI

Samim Saner’in uyarılarına dikkat çeken iç hastalıkları Uzmanı Dr.Ayça Kaya da özellikle kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyatların besleyiciliklerinden faydalanmak adına hijyenik ve taze ürünler tüketmek gerektiğini vurguladı. Kaya, tazelik konusunda doğru bilinen yanlışlara değinerek sözlerine şöyle devam etti: "Açıkta satılan hiçbir ürünün son kullanma tarihi yok. Bu ürün ne zaman hasat edildi ne zamandır piyasada dolaşıyor, piyasada dolaşırken nasıl koşullarda muhafaza edildi, ürüne sizden önce kaç kişi dokundu, yere düştü üzerine küflendi ve geri mi konuldu, saklama koşulları uygun muydu, böcekler ya da farklı haşereler temas etti mi; bunların hiçbiri ile ilgili bilgi sahibi değilseniz lütfen o ürünü satın almayın.

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Anahtar Kelimeler:
aşure malzemeleri aşure sağlık ve beslenme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onlarda paketler öyle satar bunun bir mantığı yok. Siz bu işi en başından sağlam tutacaksınız halkın önüne gelmeyecek.
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