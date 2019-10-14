Açıkta satılan yiyecekler neden zararlıdır? Açıktaki kuru yemişler kanser sebebi

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, açıkta satılan Antep fıstığı, fındık ve baharat tüketirken dikkat edilmesi gereken kriterleri belirterek tüketicileri uyarıyor. Antep fıstığı, fındık ve baharatlar hem lezzeti hem de keyif anlarının en büyük eşlikçisi olarak tükettiklerimiz arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak bu ürünleri satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar var, bu konuda Samim Saner tüketicilere tavsiyelerde bulunuyor. AÇIKTA SATILAN YİYECEKLER NEDEN ZARARLI? GÖRÜLMEYEN KÜFLERE DİKKAT Açıkta satılan ürünlerdeki gözle görülmeyen mikrobiyolojik risklere dikkat çeken Samim Saner, tüm ürünlerin açık olduğunda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına ve üremesiyle birlikte küf toksinlerinin oluşmasına olanak sağladığını belirtiyor. Saner, bu küf toksinlerinden en zararlı olanının ise Dünya Sağlık Örgütü'nce bir numaralı kanserojen madde olarak nitelendirilen Aflatoksin maddesi olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Aflatoksin maddesi uygun koşullarda hasat edilmemiş, kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen; açıkta satılan kuru yemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan zehirli bir kimyasal maddedir. Bu nedenle Antep fıstığı, fındık gibi kuru yemişleri ve baharatları alırken Bakanlığın resmi kontrollerinden geçmiş ambalajlı ürünlerin tercih edilmesinin gerekliliği daha da önem kazanıyor.”

HEM AĞZINIZIN TADINI HEM DE KARACİĞER SAĞLIĞINIZI BOZMAYIN

Samim Saner, "Beklemiş, bayat Antep fıstığı ve fındık tüketirken ağzımıza gelen o kötü tat, aslında sadece kötü bir tattan ibaret değil. Bu sırada küf toksinleri ve yağın oksidasyon ürünlerini yediğimizi ve özellikle küf toksinlerinin karaciğer kanserinin bir numaralı tetikleyicisi olduğunu unutmayalım. Taze ve hijyenik ürünlere ulaşmanın ve tüm bu sağlık problemlerini en aza indirmenin yolu ise menşei, üreticisi, tavsiye edilen tüketim tarihi belli olan ve Bakanlık resmi kontrollerinden geçen paketli ürünleri tercih etmekten geçiyor.” diye konuştu. DİYESTİSYEN ÇAĞATAY DEMİR'DEN MUTLU DİYET TÜYOLARI

Diyetisyen Çağatay Demir, yazın sona ermesi ve sonbahar ile artık yaz kilolarından kurtulmak ya da yeni yaz sezonunu daha fit karşılamak isteyenlerin bu aylarda beslenmelerine daha fazla özen göstermeye başladığını belirtiyor. Sağlıklı beslenmek ya da kilo vermek isteyenler için ise en iyi ara öğünlerin kuru yemiş olduğunu belirten Demir, kuru yemişler yağlı tohumlardır. Ancak içeriklerinde bulundurdukları doğal fayda sayesinde mutlaka beslenme içerisinde yer almalıdır diyor. Diyet yaparken kendimizi birçok lezzetten mahrum bırakmak yerine porsiyon kontrolü yaparak mutlu diyet anlayışını benimsemeyi danışanlarına sürekli anlattığını belirten Demir, bazen danışanlarımın listelerine Antep fıstığı eklediğimde ama Antep fıstığı yüksek kalorili değil mi diyorlar. Demir, Antep fıstığının kilo kontrolünde diyet listelerinden çıkartılmamasını belirterek şunları söylüyor; "100 gram Antep fıstığı vücudun günlük protein, vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının yüzde 35'ini karşılar. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür”