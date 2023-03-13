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Açılışta protesto edilen Selin Ciğerci'den açıklama! "Yaşadığım korku ve acıyı..."

13.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da güzellik merkezi açan Selin Ciğerci protesto edildi. Şoke eden anların yaşandığı Konya'dan ayrılan Ciğerci açıklama yaptı. Ciğerci açıklamasında "Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum" dedi.

Açılışta protesto edilen Selin Ciğerci'den açıklama! "Yaşadığım korku ve acıyı..."

Selin Ciğerci, Konya’da açılışını yapacağı güzellik merkezinin önünde toplanan bir grubun linç girişimine maruz kaldı. Sosyal medyadan gösterdiği tepkiyi sokağa döken grup, tekbir getirerek “Konya’dan defol” diye slogan attı.

Şoke eden anlardan sonra Ciğerci'ye destek mesajları yağdı. Ciğerci yaşananlardan sonra açıklama yaparak "Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum" dedi.

Selin Ciğerci açıklamasının devamında ise "O anlarda aklımda kalan tek şey yanımdakileri koruyabilmek için çırpındığım. Vahim saldırı akabinde evime döndüğümde canım annem ve babamı perişan halde buldum" dedi.

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"Duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum" diyen Ciğerci "Olayları anlatmaya çalışırken ağlamaktan konuşamıyorum hâlâ" diyerek destek gösterenlere teşekkür etti.

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