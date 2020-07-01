Acının en tatlı hali: Acı biber reçeli tarifi

Kimi çilekli, kimi portakallı, kimi ise karadutlu reçelin müptelası tabii. Yanına da ekmek, peynir, zeytin ve taze demlenmiş çay; al sana mükemmel kahvaltı!

Acı Biber Reçeli Tarifi

Malzemeler

2 adet dolmalık büyük kırmızı biber

2 adet dolmalık büyük yeşil biber

2 adet jalapeno biberi

1 su bardağı elma sirkesi

1 paket pektin

5 bardak beyaz şeker

boş cam kavanoz

Tarif

Boş cam kavanozları ve kapaklarını kaynar suda bekletin ve çıkarıp kurulayın. Böylece cam kavanozlar sterilize edilmiş olacak.

Biberleri yıkayın, çekirdeklerini temizleyin ve ince ince doğrayın.

Büyük bir tencereye sıcak su doldurun ve tencereyi yüksek ateş üzerine yerleştirin. Doğradığınız kırmızı, yeşil ve jalapeno biberleri suyun içine atın. Pektin ve sirkeyi ekleyin. Tencereyi su kaynamaya başlayıncaya kadar sürekli karıştırın.

Malzemeler kaynamaya başladığında çabucak şekeri ekleyin, karıştırmaya devam edin ve 1 dk boyunca bu şekilde kaynatın. Tencereyi ateşten alın ve eğer köpük oluşmuşsa köpükleri karışımın üzerinden bir süzgeç veya kaşık yardımıyla temizleyin.

Sterilize ettiğiniz cam kavanozlara reçeli kavanozun üst kısmında 2 parmak boşluk kalacak kadar doldurun. Kavanozları sıkıca kapatın ve kelepçeliyse kilitleyin, değilse bir bez yardımıyla ağız kısmını sıkıca bağlayın.

Mühürleme işlemi için temiz bir tencereye kavanozları örtecek kadar sıcak su doldurun, ancak su kaynamamalı. Reçel dolu kavanozları sıcak suyun içine dikkatlice yerleştirin. Kavanozları yerleştirince suyu kaynayana kadar ısıtın ve kavanozları 5 dakika boyunca suyun içinde tutun.

Reçelleri rafa yerleştirirken baş aşağı çevirerek yerleştirin, bu şekilde yerleştirmeniz her ihtimale karşı ikinci bir mühür işlevi görecek.

