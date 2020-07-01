YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Acının en tatlı hali: Acı biber reçeli tarifi

Acının en tatlı hali: Acı biber reçeli tarifi

sebboy sebboy
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltılarımızın vazgeçilmez üyesi reçel. "Klasik reçellerden usandım!" diyorsan sana iyi bir tarif verebiliriz; acı biber reçeli!

Acının en tatlı hali: Acı biber reçeli tarifi

Kimi çilekli, kimi portakallı, kimi ise karadutlu reçelin müptelası tabii. Yanına da ekmek, peynir, zeytin ve taze demlenmiş çay; al sana mükemmel kahvaltı!

Acı Biber Reçeli Tarifi

Malzemeler

2 adet dolmalık büyük kırmızı biber
2 adet dolmalık büyük yeşil biber
2 adet jalapeno biberi
1 su bardağı elma sirkesi
1 paket pektin
5 bardak beyaz şeker
boş cam kavanoz

Tarif

Boş cam kavanozları ve kapaklarını kaynar suda bekletin ve çıkarıp kurulayın. Böylece cam kavanozlar sterilize edilmiş olacak.
Biberleri yıkayın, çekirdeklerini temizleyin ve ince ince doğrayın.
Büyük bir tencereye sıcak su doldurun ve tencereyi yüksek ateş üzerine yerleştirin. Doğradığınız kırmızı, yeşil ve jalapeno biberleri suyun içine atın. Pektin ve sirkeyi ekleyin. Tencereyi su kaynamaya başlayıncaya kadar sürekli karıştırın.
Malzemeler kaynamaya başladığında çabucak şekeri ekleyin, karıştırmaya devam edin ve 1 dk boyunca bu şekilde kaynatın. Tencereyi ateşten alın ve eğer köpük oluşmuşsa köpükleri karışımın üzerinden bir süzgeç veya kaşık yardımıyla temizleyin.
Sterilize ettiğiniz cam kavanozlara reçeli kavanozun üst kısmında 2 parmak boşluk kalacak kadar doldurun. Kavanozları sıkıca kapatın ve kelepçeliyse kilitleyin, değilse bir bez yardımıyla ağız kısmını sıkıca bağlayın.
Mühürleme işlemi için temiz bir tencereye kavanozları örtecek kadar sıcak su doldurun, ancak su kaynamamalı. Reçel dolu kavanozları sıcak suyun içine dikkatlice yerleştirin. Kavanozları yerleştirince suyu kaynayana kadar ısıtın ve kavanozları 5 dakika boyunca suyun içinde tutun.
Reçelleri rafa yerleştirirken baş aşağı çevirerek yerleştirin, bu şekilde yerleştirmeniz her ihtimale karşı ikinci bir mühür işlevi görecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
Acı Biberli Sıcak Çikolata TarifiAcı Biberli Sıcak Çikolata Tarifi
İşte yeni favori tatlınız! Tadına bakan hayran kalıyorİşte yeni favori tatlınız! Tadına bakan hayran kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi

Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su böreği tarifi: Püf noktalarıyla gerçek su böreği yapımı

Hamuru yırtılmadan su böreği yapmak için...

Nohuttan farklı: Bal kabaklı humus!

Nohuttan farklı: Bal kabaklı humus!

Baharatın beyaz atlı prensi: Baharatlı peynir topları tarifi

Baharatın beyaz atlı prensi: Baharatlı peynir topları tarifi

Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Yemeklerin en tatlı sosu: Acı sos tarifi

Yemeklerin en tatlı sosu: Acı sos tarifi

Kahvaltı Sevdalısı: Acuka yapılışı

Kahvaltı Sevdalısı: Acuka yapılışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.