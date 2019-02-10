Activision Blizzard, Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkartabilir

Bloomberg’deki bir rapora göre, şirket pazartesi günü kitlesel işten çıkarmaları duyurmayı planlıyor.

Yüzlerce sayıya ulaşabilecek işten çıkarmalar, işlevleri merkezileştirmeyi ve karı artırmayı amaçlayan yeniden yapılanmanın bir parçası. Kaynak, şirkette çalışan işçilerden biri ve bu değişiklik daha açıklamadığı için tespit edilmemesini talep ettiği bildirdi. Activision Blizzard, 2017 sonunda 9.800 kişiyi işe almıştı.

Analistler, Activision’ın satışlarının bu yıl yaklaşık yüzde 2 oranında azalarak 7.28 milyar dolara düşmesini bekliyor. Activision, Ocak ayının sonlarına doğru yeni CFO Dennis Durkin’i bildirmişti. Ocak ayında da 100 kişiye işten çıkaran şirket, yeni CFO Dennis Durkin’e 15 milyon dolarlık bir bonus pay vermişti.

Geçen ay Bungie, ilerleyen Destiny oyununun yayıncılık görevini devraldığını açıkladı. Bunun üzerine Activision Blizzard, mobil oyun devi King’i satın alması nedeniyle İsveç ülkesinden yaklaşık 390 milyon dolar para cezasına çarptırılabilir.

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