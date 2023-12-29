"Acun Bey" sözüyle fenomen olmuştu! Yetenek Sizsiniz'in ünlü yarışmacısı Yusuf Baran son haliyle olay oldu! Değişimini gören şaştı kaldı

Yetenek Sizsiniz’e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Yusuf Baran, sempatikliğiyle hafızalara kazındı. Hülya Avşar'ın öpücüklere boğduğu 8 yaşındaki Hülya Avşar öpücüklere boğmuş yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

DEFALARCA "ACUN BEY" DEMİŞTİ

Yarışma esnasında heyecandan defalarca “Acun Bey” demesiyle hatırlanan Yusuf Baran Aygün, seyirciyi gülümsetmişti.

Acun Ilıcalı'nın "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna "Rihanna'nın yardımcısı olmak istiyorum" diye cevap veren Yusuf Baran, jüriden tam not almıştı. Bu cevaplar üzerine Yarışmanın Jurisi Hülya Avşar, 8 yaşındaki Yusuf Baran'ı yanına çağırarak öpmüştü.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yetenek Sizsiniz'in ardından ortadan kaybolan Yusuf Baran, 4 kez beyin ameliyatı geçirdi.

Şimdilerde genç bir delikanlı olan Yusuf Baran'ın son hali sosyal medyada ortaya çıktı.

Minik halinden eser kalmayan Yusuf Baran, sevenleriyle iletişimini korumaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarıan devam eden bir dönemin fenomen ismi paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topluyor.









