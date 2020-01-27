MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:53 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında 73 milyon TL bağış toplandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan 'TV8'de Tek Yürek Gecesi' programında Elazığ'daki depremde zarar gören insanlara yardım amaçlı düzenlendi. Cansu Canan Özgen, Eser Yenenler, Nur Tuğba Algül ve Hakan Hatipoğlu'nun da yer aldığı kampanyaya ilgi büyük oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı toplanan rakamı güncelledi ve bu rakamın 73 milyon lira olduğunu ifade etti.

cun

Acun Ilıcalı paylaşımında şunları yazdı:

"Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL’ye ulaştı. Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim.Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
Ünlü oyuncu terhis oldu! İşte son haliÜnlü oyuncu terhis oldu! İşte son hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, elazığ, Deprem, elazığ yardım kampanyası,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

ABD'den Afganistan'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama!

ABD'den Afganistan'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama!

Kobe'nin helikopteri nasıl düştü?

Kobe'nin helikopteri nasıl düştü?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can Yaman terhis oldu! Ünlü oyuncudan kamuflajlı paylaşım!

Ünlü oyuncu terhis oldu! İşte son hali

Aleyna Tilki'den sevenlerine müjdeli haber!

Aleyna Tilki'den sevenlerine müjdeli haber!

Pınar Altuğ'dan duygusal paylaşım! 'Canım annem...'

Duygusal paylaşım! 'Canım annem...'

Jennifer Aniston, Friends hayranlarına sürpriz yaptı

Olay hareket! Görenler çığlık atmaya başladı!

Yeliz Yeşilmen'den Banu Alkan'a olay sözler! 'Yemiş de yemiş... Lavabo batmış'

Banu Alkan'a olay sözler! 'Yemiş de yemiş... Lavabo batmış'

Selena Gomez'den şoke eden Justin Bieber itirafı

Şoke eden Justin Bieber itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.