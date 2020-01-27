Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan 'TV8'de Tek Yürek Gecesi' programında Elazığ'daki depremde zarar gören insanlara yardım amaçlı düzenlendi. Cansu Canan Özgen, Eser Yenenler, Nur Tuğba Algül ve Hakan Hatipoğlu'nun da yer aldığı kampanyaya ilgi büyük oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı toplanan rakamı güncelledi ve bu rakamın 73 milyon lira olduğunu ifade etti.

Acun Ilıcalı paylaşımında şunları yazdı:

"Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL’ye ulaştı. Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim.Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize"



