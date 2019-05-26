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Acun Ilıcalı açıkladı: Hikmet, Survivor'a devam edemeyecek!

DİZİ HABERLERİ  | 26.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı bir süredir merakla beklenen Hikmet'in sağlık durumuyla ilgili konseyde açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, Hikmet'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Hikmet, Survivor'a devam edemeyecek!

Survivor'da ada konseyinde hızlı oylamaya geçildiğini açıklayan Acun Ilıcalı ayrıca durumu merak edilen Hikmet hakkında da bilgi verdi. Acun Ilıcalı, yarışmanın finaline kısa bir süre kala sakatlanan Hikmet'in durumunun ciddi olduğunu ve Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.

Acun yaptığı açıklamada "Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.

Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak" dedi.

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Hikmet'in takım arkadaşı Seda ise bu şoke eden haberin ardından şunları söyledi: Çok üzgünüm. Bana göre Survivor tarihinin en becerikli isimlerinden biriydi. En iyi arkadaşı bendim ve en çok tartıştığı kişi de bendim. Zor günleri burada birlikte atlatmıştık. Böyle bir veda etmesi çok üzüyor beni. Takımımız için de çok iyi bir yarışmacı veda etti ama bütün Türkiye onun ne kadar iyi bir yarışmacı olduğunu gördü.

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