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Acun Ilıcalı, 'Ali Koç ile aynı fikirde değilim' diyerek isyan etti! ''Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felaket''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2024 09:38
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı YouTube programında Fenerbahçe ile ilgili ifadeler kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira hakkında da konuşan Ilıcalı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı, 'Ali Koç ile aynı fikirde değilim' diyerek isyan etti! ''Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felaket''

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 343 Digital YouTube kanalında Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKET"

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Acun Ilıcalı, "Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felakettir! Ne acıdır ki 2 kere geldi... Bir dünya yıldızını, Van Persie'yi 90'da oyuna almaya kalktı...Van Persie, 'Geç yerine otur' dedi. Yıldız yönetimi diye bir şey vardır, hadi Messi'yi oyundan al bakalım. Siz hiç Messi'nin oyundan alındığını gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

"BİR YILDIZ KATİLİ"

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Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Ben Vitor Pereira'nın bir yıldız katili olduğunu düşünüyorum... Mesut Özil; Galatasaray'a 40 metre top sürüp gol attı, Frankfurt'a deplasmanda gol attı ve bu adamı oynatmadı. Ali Koç ile bu konuda aynı fikir değilim. Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başına gelmemeliydi." açıklamasını yaptı.

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