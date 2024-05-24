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Acun Ilıcalı, Ali Koç'un yeni yönetim listesine girdi! Toplantıya katılan Ilıcalı'nın kombini sosyal medyada olay oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 11:44
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Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor... Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Başkanı Ali Koç'un yeni yönetim listesine girdi. Ilıcalı, kongre üyeleriyle düzenlenen toplantıya takım elbise ile katıldı. Ilıcalı'nın takım elbiseli görüntüsü ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

Acun Ilıcalı, Ali Koç'un yeni yönetim listesine girdi! Toplantıya katılan Ilıcalı'nın kombini sosyal medyada olay oldu!

Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir kez daha Fenerbahçe başkan adaylığı için yarışacak. Mevcut Başkan Ali Koç seçim çalışmalarını yaparken yönetim kurulu listesinde de değişikliğe gitti.

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Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

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Seçimde başkanlık için Aziz Yıldırım ile yarışacak Koç, yönetim listesini açıkladı. Koç'un listesinde Acun Ilıcalı da vardı.

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"NASIL TAKIM ELBİSE GİYDİRDİNİZ"

Ilıcalı, kongreye takım elbise ile katıldı. Sık sık siyah tişörtle objektiflere yansıyan Ilıcalı'nın takım elbiseli görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Ilıcalı'nın takım elbiseli görüntüsü ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

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Ilıcalı'nın kombini ile ilgili, "Adam Hull City'i bile tişörtle satın aldı. Nasıl takım elbise giydirdiniz", "Bu giysi değişiminden mutlu olmadığı yüzünden belli", "Dominik'te dokunulmazlık oyunu var. Onu yetiştireceğim bir de Hull City'e bakar dönerim kombini", "Alışkanlıktan mı bilmiyorum ama hiç yakıştıramadım", "Takım elbiseli Acun, shop gibi duruyor" gibi yorumlar yapıldı.

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