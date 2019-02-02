Acun Ilıcalı anılarıyla Eser Yenenler Show'u kırdı geçirdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

'3 Adam'dan Eser Yenenler'in sunduğu 'EYS'nin 1 Şubat gecesi yayınlanan bölümüne Acun Ilıcalı konuk oldu. Ilıcalı programda birbirinden eğlenceli hikayeleriyle herkesi güldürdü.

Acun Ilıcalı anılarıyla Eser Yenenler Show'u kırdı geçirdi

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında ekrana gelen programda, her ülke için ayrı bir anısını paylaştı.

Fildişi Sahili'ne üç kez gittiğini açıklayan Ilıcalı, sunucu Eser Yenenler'e büyük şaşkınlık yaşattı: Bir insan neden 3 kez Fildişi Sahili'ne gider, orası birdir, hadi Drogba için ikidir.

Acun Ilıcalı "Nijerya Milli Takımı ile Fildişi deplasmnanına gittim. Nijerya Milli Takımı'nın maskotu gibiydim, beni alıp gezdiriyorlardı Afrika Kupası'nda. Oradaki anım da biraz değişik" diyerek anlatmaya başladı. İşte o anı:

"Yamoussoukro'da bir nehir var, timsahların arasında bir adam geziyor, ama timsahlar bu adama dokunmuyorlar. Biz de çekim yaptık, gözlerimize inanamadık. Timsahların kankası olmuş, beraber takılıyorlar. Bir sonraki gidişimde de adamı ziyaret ettim, dost olduk."

5c556bb166a97c8ec98b11eb

"O ADAMA NE OLDU BİLİYOR MUSUN?"

"Bir gün Miami'de Didier Drogba ile karşılaştım. Muhabbet ediyoruz, o sırada timsahların arasında gezen adamı anlattım. 'Ya o adama ne oldu biliyor musun?' dedi. 'Ne oldu?' diye sordum, 'Timsahlar yedi' cevabını verdi."

'Drogba'ya 'Nasıl yani?' diye sordum. 'Aç Youtube'u, gör' dedi. Adam maalesef çekim yapılırken ölmüş. Üzüldük tabii, adam kankamızdı.

5c556bb166a97c8eca85fa6f

"BAKLAVAYI AÇTIK, YARISI YOK"

İrlanda'da Milli Takım kampı vardı, Mustafa Denizli teknik direktördü. Gurbetçilerimiz, 'Milli Takım'a baklava yaptırdık, idman sonrası verelim' dediler. Hocaya söyledim, 'Tamam gelsinler' dedi. İdman bitti, gurbetçiler baklavayı getirdi. Baklavayı açtık, yarısı yok.

Gurbetçilere 'Baklava nerede?' diye sordum. Birbirlerine baktılar, 'Çok güzeldi, yedik' dediler. Gerçekten rezil olduk."

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ GÖRÜNTÜLERDİ"

Başarılı televizyoncu, "Tayland'daki anımı anlatmayayım. Tsunamide Tayland'daydım, hayatımda gördüğüm en kötü görüntülerdi. Çok kötü bir tsunami oldu orada, iki saat sonra oradaydım. Ben de ağlamıştım. Çok kötü şeyler olmuştu" ifadelerini kullandı.

Ekrandaki dünya haritasında 'Tayvan' ismi çıkınca "Gitmedim" diyen Acun Ilıcalı'ya, programın sunucusu Eser Yenenler'den esprili bir cevap geldi.

Eser Yenenler, "Öyle 'ne oldum' demeyeceksin, öyle her yere de gidilmez. Helal olsun, bulduk gitmediği yeri" diyerek, Acun Ilıcalı'ya takıldı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Yine gündemdeler! Yaptıkları o paylaşımlar yüzünden...Yine gündemdeler! Yaptıkları o paylaşımlar yüzünden...
Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda... Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI Eser Yenenler Show

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyaya damga vurdular!

Sosyal medyaya damga vurdular!

Çırılçıplak yürüdü, görenler şoke oldu!

Çırılçıplak yürüdü, görenler şoke oldu!

Tek kelimeyle korkunç! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettiler

Tek kelimeyle korkunç! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettiler

Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'

Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talat Bulut Hande Ataizi'ye ateş püskürdü

Hande Ataizi'ye ateş püskürdü! Olay sözler

Sosyal medyanın ünlü isimlerine sert eleştiri

Yine gündemdeler! Yaptıkları o paylaşımlar yüzünden...

Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...

Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...

Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2019 Türk ve Yunan takımları!

Survivor heyecanı başlıyor! İşte yeni yarışmacılar

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso şimdi ne yapıyor?

Yılan Hikayesi'nin güzel Eleni'siydi! Bakın şimdi ne yapıyor?

'Vegan olması' karşılığı hayranına ömür boyu bilet sözü veren Beyonce...

Sosyal medyayı sallayan teklif...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.