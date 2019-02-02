Acun Ilıcalı anılarıyla Eser Yenenler Show'u kırdı geçirdi

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında ekrana gelen programda, her ülke için ayrı bir anısını paylaştı.

Fildişi Sahili'ne üç kez gittiğini açıklayan Ilıcalı, sunucu Eser Yenenler'e büyük şaşkınlık yaşattı: Bir insan neden 3 kez Fildişi Sahili'ne gider, orası birdir, hadi Drogba için ikidir.

Acun Ilıcalı "Nijerya Milli Takımı ile Fildişi deplasmnanına gittim. Nijerya Milli Takımı'nın maskotu gibiydim, beni alıp gezdiriyorlardı Afrika Kupası'nda. Oradaki anım da biraz değişik" diyerek anlatmaya başladı. İşte o anı:

"Yamoussoukro'da bir nehir var, timsahların arasında bir adam geziyor, ama timsahlar bu adama dokunmuyorlar. Biz de çekim yaptık, gözlerimize inanamadık. Timsahların kankası olmuş, beraber takılıyorlar. Bir sonraki gidişimde de adamı ziyaret ettim, dost olduk."

"O ADAMA NE OLDU BİLİYOR MUSUN?"

"Bir gün Miami'de Didier Drogba ile karşılaştım. Muhabbet ediyoruz, o sırada timsahların arasında gezen adamı anlattım. 'Ya o adama ne oldu biliyor musun?' dedi. 'Ne oldu?' diye sordum, 'Timsahlar yedi' cevabını verdi."