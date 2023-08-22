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Acun Ilıcalı aylık 40 bin TL ödeyecekti... Survivor Sema Aydemir "Görevime geri döndüm" diyerek yeni işini duyurdu

22.08.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Sema Aydemir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Survivor Sema, eski mesleğine geri döndüğünü "Görevime geri döndüm" diyerek açıkladı. Bu paylaşımdan sonra akla Acun Ilıcalı'nın yarışmacıya yaptığı teklif geldi.

Survivor yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı milli atlet Sema Aydemir yarışmaya girdiği ilk günden beri adından söz ettiren bir isim. Survivor yarışmalarında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Sema Aydemir aldığı kararla şaşırttı.

Sema Aydemir Seyit Ateş Spor Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Aydemir, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekran Alıntısı

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Yeni mesleğine ve aslında tanınmadan önceki mesleğine yeniden dönen Sema Aydemir "Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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ACUN ILICALI'NIN İŞ TEKLİFİ MERAK KONUSU OLDU

Acun Ilıcalı iddialara göre Aydemir'e Exxen'de genel koordinatörlük teklif etmişti. Acun Ilıcalı'nın bu iş için aylık 40 bin TL ödeyeceği de konuşulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı sosyal medya

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