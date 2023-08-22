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  4. Didem Soydan'ın derin yırtmacına yorum yağdı! Mankenin 'vajina' yanıtı olay oldu

Didem Soydan'ın derin yırtmacına yorum yağdı! Mankenin 'vajina' yanıtı olay oldu

22.08.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinde oldukça başarılı olan model Didem Soydan yaptığı çekimlerden pozlarını da sosyal medyada paylaşıyor. Cesur tarzıyla da adından söz ettiren Soydan'ın gelen olumsuz yorumlara da tahammülü olmuyor. Soydan son olarak "Aç da ülkenin merakı bitsin" yorumuna öyle bir yanıt verdi ki haliyle yeniden gündem oldu.

Eski bir sevgilisine hâlâ aşık olduğunu ancak aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemesiyle bir süre gündem olan model Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, son olarak yırtmacı beline kadar çıkan mavi elbisesiyle beğeni topladı. Elbette Soydan'a eleştirel yorumlar da gecikmedi.

"FAİZ KARARINDAN BİLE FAZLA MERAK EDİLİYOR"

Bir takipçi modele "Güzel insan açta şu ülke merakı bitsin. Senin şeftalin PPK toplantısı faiz kararından bile fazla merak ediliyor" deyince Didem Soydan sessiz kalamadı.

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VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Didem Soydan kendisine dair bu çirkin yoruma şu yanıtı verdi:

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"Milyarlarca yıldır kadınların vajinası değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta. ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum hafıza güçlü bir şey hiç görmedim diyen bile illa gördü hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler."

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