MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı bizzat teklif etmişti! Okan Kurt Survivor'a gidemiyor çünkü...

Acun Ilıcalı bizzat teklif etmişti! Okan Kurt Survivor'a gidemiyor çünkü...

11.12.2020 11:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, 2021 Survivor için Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a teklif götürdü. Konu hakkında ilk kez konuşan Akalın, "Okan'la ben çok istedik ancak kızım kabul etmediği için gitmeyecek" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'nin yarışmacı seçimleri hız kesmeden devam ediyor. Survivor'un ilk yarışmacısı ise oyuncu Cemal Hünal oldu.

Demet Akalın açıkladı! Okan Kurt'a Survivor teklifi geldiDemet Akalın açıkladı! Okan Kurt'a Survivor teklifi geldi

OKAN GİTMEYİ İSTEDİ AMA HİRA ENGELİNE TAKILDI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Demet Akalın'ı arayarak eşi Okan Kurt'u yarışmada görmek istediğini söyledi. Çift teklife sıcak bakarken kızları Hira resti çekti. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akalın, konu hakkında "Olmasını çok istedik ama Hira engeline takıldık. Bu yüzden de gidemeyecek. Hira 'Ömür boyu seninle konuşmam' dedi. Acun bey beni ilk aradığında çok istediğimi söylemiştim. Bizim Okan'la karakterlerimiz aynı ev hep kazanmayı istiyoruz. Bir de Allah korusun 5 ay falan kalır orada. Şimdi Okan ben gidemeyeceğim için bu yıl seyretmem diyor" ifadelerini kullandı.

demet-akalin-okan-kurt-a-gelen-survivor-teklifi-13793264_798_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!
Genç sevgili akımına uydu! 25 yaş küçük...Genç sevgili akımına uydu! 25 yaş küçük...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne güzel kızı istemedi diye gitmemesi..aile herşeyden önemli

En Çok Okunan Haberler

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

Ayakta duramıyordu ama 'alkol kullanmıyorum' dedi

Ayakta duramıyordu ama 'alkol kullanmıyorum' dedi

İlginizi Çekebilir

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Murat Aygen koronavirüse yakalandı

Ünlü oyucudan korkutan haber!

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Ünlü çift neden ayrıldı?

Malin Andersson gece yarısı iç çamaşırıyla sokakta görüntülendi

Gece yarısı iç çamaşırıyla sokakta görüntülendi

Arda Turan canlı yayında açıkladı! 'Her şeyi yapmaya hazırım'

Arda Turan canlı yayında açıkladı! 'Her şeyi yapmaya hazırım'

Nehir Erdoğan Hatice Aslan'ın eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Hadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğru

Hadise açıkladı! İddialar doğru...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.