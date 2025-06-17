Acun Ilıcalı'dan ayrılık itirafı geldi! "Süpermen olmadığımı gördüm"

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden ayrılan Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e açıklamalarda bulundu.

"SÜPERMEN OLMADIĞIMI GÖRDÜM"

Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İStanbul'da işleri olan bir iş adamı olarak Hull City'yi satın altıktan sonra her şeyi organize edebildim ancak bu kolay olmadı. Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda, bu büyük bir sorumluluktu ve bu görevi çok sevdim. Başa çıkabildim ancak benim için ağır bir yük oldu. Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım, iş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm." dedi.

"BÜYÜK BİR TARAFTAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Fenerbahçe ile ilgili sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir, bunu istemiyorum. Şu anda ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan başkan Ali Koç'tan izin istedim. O da bana izin verdi. Ali Koç, kulüp adına bir açıklama yaparak çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı. Her zaman olduğu gibi büyük bir taraftar olmaya devam edeceğim ve Şükrü Saraçoğlu'na düzenli olarak gideceğim." diye konuştu.