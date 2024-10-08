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Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Osimhen itirafı! 'Pişman mısınız?' sorusuna böyle yanıt verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 09:09
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında kulüp gündemine dair önemli açıklamalarda bulunurken, kendisine Osimhen için yöneltilen bir soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Sarı-Kırmızılılar'ın tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen için kendisine yöneltilen 'Pişman mısınız?' sorusuna da yanıt verdi.

"OSIMHEN İÇİN KONUŞMADIK"

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Acun Ilıcalı, "Victor Osimhen için biz aramızda konuşmadık. Değerli bir oyuncu ama istemedik. Osimhen'i keşke biz alsaydık demedik! Vallahi demedik billahi demedik." açıklamasını yaptı.

"SEZON SONU FORVETLERİ KIYASLAYALIM"

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Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı "Değerli bir oyuncu ama istemedik. Osimhen'i getirdik; Dzeko, En-Nesyri ve Cenk var! 4 forvet olacak, kim oynayacak? Osimhen'i oynatırsan, diğerlerini bekletecek misin? Şu anda forvetleri kıyaslamak için erken, sezon sonu değerlendirelim isterseniz." ifadelerini kullandı.

"EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI ARTIYOR"

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Youssef En-Nesyri'nin eleştirilen performansının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "11 maçta 1 gol attı ama kaç maçta 90 dakika oynamış? Kalecinin çıkardığını, direğin içinden dönenleri de sayarsanız her geçen gün performansı artıyor. Sevilla 35-40 milyon euroluk teklifleri kabul etmedi." dedi.

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Acun Ilıcalı fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen Osimhen
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