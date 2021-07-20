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Acun Ilıcalı’dan çarpıcı Şeyma Subaşı itirafı: İlişkisi başladı ve bana...

20.07.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görkemli bir düğünle evlendikten bir sene sonra Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında bir kızları var. O dönem aldığı Şeyma Subaşı’nın aldığı nafaka gündemden düşmemişti. Acun Ilıcalı, son zamanlarda çalkantılı günler yaşayan eski eşi Şeyma Subaşı hakkında ilk kez konuştu.

Acun Ilıcalı’dan çarpıcı Şeyma Subaşı itirafı: İlişkisi başladı ve bana...

Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ancak bir sene sonunda boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Boşandıktan sonra Subaşı'nın aldığı rekor nafaka ücreti dilden dile dolaşırken, sonrasında Şeyma'nın özel hayatı ve yaptığı açıklamalar da sık sık manşetlere taşındı.

ACUN_ILICILI

En son Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu açıklayan Subaşı, bir gün sonra düşük yaptığını söyleyip sevgilisiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Hatta ayrılık sonrası Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için İbiza'dan ev satın aldığı bile iddia edilmişti.

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"İHTİYACI OLDUĞU HER ZAMAN DESTEKLERİM"

Ilıcalı, tüm bu dedikoduları Hürriyet'ten Orkun Ün'e verdiği röportajda yanıtladı. Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'yla dedikleri şu şekilde: "Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza'dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında. Bizim aramızda "Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı" diye bir durum da yok. Şeyma'yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim.

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"İLİŞKİSİ BAŞLADI VE NAFAKA ALMAYI BIRAKTI"

Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana "Şu an paraya ihtiyacım yok" dedi. Zaten onun kafasında "Acun'dan şu kadar para alayım" diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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hadi canım sende

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