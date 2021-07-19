MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin açıklamasına kayıtsız kalamadı! Boynuzlu paylaşım

Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin açıklamasına kayıtsız kalamadı! Boynuzlu paylaşım

19.07.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olaylaı bir şekilde ayrılmıştı. Sonraki süreçte "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok" diye açıklama yapan Subaşı'ndan sonra Alsaloussi de bir açıklama yaptı. Alsaloussi'nin, "Şeyma'ya verdiğim kredi kartının ekstresine kadar her şey ortada" sözleri üzerine Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Subaşı'nın sözleri, Alsaloussi'ye gönderme olarak yorumlandı.

Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin açıklamasına kayıtsız kalamadı! Boynuzlu paylaşım

Şeyma Subaşı ve eski Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün konuşan Mısırlı Mohammed Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu! "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim"Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu! "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim"

"KREDİ KARTININ EKSTRESİNE KADAR HER ŞEY ORTADA"

Şeyma Subaşı'ya verdiği karttan yapılan harcamaların hepsinin ortada olduğunu belirten Alsaloussi, "Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının ekstresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin" dedi.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'nın olduğu fotoğrafı paylaşınca gündem olduŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı'nın olduğu fotoğrafı paylaşınca gündem oldu

GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Mısırlı Alsaloussi'nin açıklamasının ardından Şeyma Subaşı cephesinden de bir atak geldi. Subaşı, sosyal medya hesabından uzun bir paylaşımda bulunarak, "Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin" dedi.

insta

"SİZİ ÖZGÜR KILAN ŞEYİN PEŞİNDEN GİDİN"

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin. Macerayı kovalayın, bilinmeyeni kucaklayın ve sizi özgür kılan şeyin peşinden gidin. Kendi sihrini saklamayı bırak cesur ol ve şiddetli ol. Seni neyin aydınlattığını ve neyin seni kaldırdığını bul. Kanatlarını bul, uçmayı denemeden ne kadar ileri gidebileceğini asla bilemezsin"

BOYNUZ İŞARETİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Subaşı'nın bir gün önce boynuz işareti yapması, sosyal medyada Alsaloussi tarafından aldatıldığın iması olarak yorumlandı.

boynuz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serel Yereli'den ilginç tercih! Bikini üstü yerine bandana...Serel Yereli'den ilginç tercih! Bikini üstü yerine bandana...
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Hatice Şendil'in tatil pozlarına beğeni yağdıHatice Şendil'in tatil pozlarına beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdü

Korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdü

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Zikir görüntüleri çıkmıştı! Kurtlar Vadisi ile ilgili kötü haber

Zikir görüntüleri çıkmıştı! Kurtlar Vadisi ile ilgili kötü haber

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.