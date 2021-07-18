Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'nın olduğu fotoğrafı paylaşınca gündem oldu

Şeyma Subaşı yaptığı her hareketle gündeme geliyor. Son olarak sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin "Şeyma Subaşı ile ilişkiyi bitiren bendim, Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığı ortada" açıklamasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı bu konuyla gündemdeyken ilginç bir paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı kardeşi Kübra Açıl'ın paylaştığı bir fotoğrafı sayfasında paylaştı. Ancak fotoğrafta eski eşi Acun Ilıcalı da vardı. Kübra Açıl'ın Alaçatı'da kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve kızı katılırken Şeyma Subaşı ise katılım göstermedi.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve yorum yağdırdı. Takipçiler "Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?", "Eski kocanın olduğu fotoğraf neden?" gibi yorumlarda bulundu.

