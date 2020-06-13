Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası takım kaptanı Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, "Gemisini kurtaran kaptan" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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