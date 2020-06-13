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Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.06.2020 21:04 | Son Güncelleme

Futbola olan yakınlığı ile bilenen Acun Ilıcalı, dün akşam Fenerbahçe'nin Kayserispor'u yenmesinde büyük pay oynayan Emre Belözoğlu için, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası takım kaptanı Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, "Gemisini kurtaran kaptan" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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