Acun Ilıcalı'dan Ersun Yanal'ın takımı Amedspor'a transfer! Resmen açıklandı

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de oynayacak olan Ersun Yanal'ın ekibi Amedspor, çok konuşulacak bir transfer imza attı.

TRAORE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Amedspor Acun Ilıcalı'nın takımı olan İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Adama Traore'yi resmen kadrosuna kattı.

Mali Milli Takımı'nda 21 numaralı formayı giyen Traore'ye aynı numaralı forma verileceği öğrenildi.

HATAYSPOR'DAN GİTMİŞTİ

Süper Lig'de Hatayspor forması da giymiş olan Traore, Hatay ekibinden Hull City'e transfer olmştu.

Malili futbolcu, kariyerinde 2016-17 yılında Monaco ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon Hull City ile 46 maçta oynayan Traore, 2 gol atarken 1 asist yaptı.





