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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay sözler: "Talisca'ya teşebbüste bulundular ama... Teklifimizi yapıyoruz!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.01.2025 22:56
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3-2 kazandıkları Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Ilıcalı, Galatasaray'a Anderson Talisca üzerinden göndermede bulundu. İşte o sözler...

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay sözler: "Talisca'ya teşebbüste bulundular ama... Teklifimizi yapıyoruz!"

Trendyol Süper Lig'in 21.hafta maçında Göztepe'yi Kadıköy'de mağlup eden Fenerbahçe'de As Başkan Acun Ilıcalı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri;

"İTİCİ GÖZÜMÜZ TARAFTAR!"

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"Öncelikle çok mutlu ve gururluyuz. Şahsi olarak böyle güzel bir takımın taraftarı olduğum için mutluyum. Taraftarımız için özel bir parantez açmalıyım. Bugün taraftarımız geri dönüşlerdeki etkisini iliklerime kadar hissettirdi. Taraftarımız bizim itici gücümüz. Oyuncularımız da kötü bir ilk yarıdan sonra 15 dakikada sonuca giden bir Fenerbahçe. Burada hocamızın, teknik direktörümüzün yerine müdahaleleri, oyuncularımız ve taraftarımızın itici gücü. Kadıköy'de görmek istediğimiz atmosfer bu. Biz böyle olduktan sonra yenemeyeceğimiz takım yok. Geliyoruz, taraftarımızla geliyoruz. Şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biriydi tribünden çok mutluyuz."

"PUAN FARKI 6'YA DÜŞENE KADAR ÖZEN GÖSTERİYORLARDI"

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"Lütfen bu konudaki yorumcularımız dediklerimize dikkat etsin. Biz bir aydır falan rakibimizle ilgili konuşmuyoruz. Rakibimiz de bu konuda özen gösteriyordu ne zamana kadar puan farkı 6 olana kadar. Şaşırtıcı bir şekilde yabancı VAR'la ilgili sitemler duymaya başladık. Rakibimiz 'biz de istiyorduk' dedi. Birlikte istedik yabancı VAR'ı. Şimdi itiraz ediyorsunuz. Düşündüm ve bulamadım. Yabancı VAR'da neye itiraz edebiliriz? Adamlar yabancı zaten. Dünya Kupası'nı yöneten 4 hakem gelecek demedik. Bizim itirazımız, hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalar eşit dağılsın istiyorduk. O yüzden yabancı VAR'ı istedi. Rakibimiz de istediğini söyledi. Şimdi neden itiraz ediyorsunuz? Geçen sene hakkımız yenmesine rağmen yabancı VAR'la ortalığı birbirine kattık mı?"

"TEKLİFİMİZİ YAPIYORUZ"

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"Dün bu maçın hakemiyle enteresan açıklamalar duyduk. "Gözümüz hakemin üzerinde olacak" açıklamalar, yabancı VAR'da olsa olur, olmasa olur? Yerli hakem olmaz. Yerli hakem için böyle müdahaleler olması bizim için yeni bir soru işareti doğurdu. Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alınınca, orta hakemlerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Biz bu konuda da orta hakemin de önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız. Rakibimizin de aynı görüşte olacağını düşünüyorum. Teklifimizi yapıyoruz, kritik maçlarda da yabancı orta hakem istiyoruz. Derbilerde olmazsa olmaz."

"ORTA HAKEMİN DE YABANCI OLMASINI İSTİYORUZ"

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"Madem VAR'da aynı görüşteler, herhalde yabancı hakem de isterler. Bizim buradaki itirazımız, bir gün önce hakemi baskı altına alıyorsunuz. Dün, iki tane kırmızı kart atladığını herkes hemfikir. Her geçen gün yeni bir kırmızı kart verilmiyor. Bu konudan rahatsızlık duyuyoruz. Orta hakemler konusunda rakibimizin de desteğini bekliyoruz. En kısa zamanda orta hakemin de yabancı olmasını istiyoruz."

TALISCA SÖZLERİ

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"Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 2
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı fenerbahçe galatasaray
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