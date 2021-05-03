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Acun Ilıcalı'dan Instagram'da Survivor 2021 açıklaması: Survivor'da takımlar değişebilir

03.05.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 2 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da reklam arasında ise Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın başlatarak "Yarışmacıların bilmediği ancak sizin bileceğiniz konuyu açıklıyorum" dedi. Ilıcalı, elenen yarışmacının belli olmasının ardından Survivor'da takımların değişebileceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan Instagram'da Survivor 2021 açıklaması: Survivor'da takımlar değişebilir

Survivor 2021'in pazar akşamı yayınlanan bölümde ada konseyinde oylama yapıldı. Program reklam arasına girmeden önce ise Ilıcalı, Instagram'da canlı yayın başlatacağını ve yarışmacıların bilmediği ancak seyircilerin bileceği bir konuyu açıklayacağını söyledi.

Instagram hesabından canlı yayın açan Acun Ilıcalı elemeyle ilgili sürpriz haberi takipçileriyle paylaştı. Ilıcalı, ünlüler takımından elenen yarışmacı kadın olursa takımların değişeceğini açıkladı.

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"TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK OLACAK"

Ilıcalı, "Survivor'da ünlüler takımından eğer kadın yarışmacı elemesi olursa takımlar değişecek.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Bir tarafta bir kadın yarışmacı kalacağı için değişiklik yapacağız. Kadın yarışmacı elemesi olursa acil durum konseyiyle yeni takımları oluşturacağız. Yarışmacılar da o zaman öğrenecek bunu" dedi. Ilıcalı bir takipçisinin sorusu üzerine ise "Takımlarda değişme olacak yeni yarışmacı almayacağız" ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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