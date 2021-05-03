MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

03.05.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 2 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele yaşanan oyunda dokunulmazlığı kazanmak için iki takım da tüm güçleri ile savaştı. Oyunu kaybeden takım ise konseyde oylama yaptı ve haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 2 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 82. bölümünde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Ünlüler ile gönüllüler takımları dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.
survivor-dokunulmazlik-oyunu1036126744608eb7011a3e2

Dokunulmazlık oyununda yer almayan isim, gönüllüler takımından Dora oldu. Seçimler yapıldıktan sonra ilk turda dışarıda kalan gönüllülerden Ayşe oldu. Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı oldu ve 3-0 öne geçti. Sonrasında gönüllüler takımı, atışları çözdükten sonra 5-4 öne geçirmeyi başardı.

Dokunulmazlık oyunu ikinci turunda ünlüler takımının atağı geldi. Üst üste aldıkları sayı ile 8-5 öne geçti. Bu oyunlar sırasında Steven ve Poyraz dizlerinden hafif sakatlık geçirdi. Merve Aydın ise uzun bir aradan sonra döndüğü parkurda ilk sayısını Aleyna Çalışkan karşısında aldı.

dokunulmazlik-oyunu688790836608f0974ab3d6

Nefes kesen mücadelerin ekrana geldiği dokunulmazlık oyununda geriden gelerek 9-8 öne geçen takım gönüllüler takımı oldu. Sonraki oyunda Batuhan, Berkay'ı yenince skor 9-9 oldu ve bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışı için ünlüler takımı Merve ve Batuhan, gönüllüler takımı Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven parkura çıktı. Bayrak yarışına özel olarak finalde kırılacak seramik sayısı 9 oldu. Nefeslerin tutulduğu oyunda kazanan gönüllüler takımı oldu. 2. dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla kazanan gönüllüler takımı oldu.

ünlüler1

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Ünlüler takımı için SMS halk oylaması yapıldıktan sonra ada oylamasına geçildi. Oylama sonucunda Merve haftanın ikinci eleme adayı oldu.

merve

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise ünlüler takımından Sergen olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
Diskalifiye olmam için çalışıyorlarDiskalifiye olmam için çalışıyorlar
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan "muafiyet" genelgesi! Süre uzatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan "muafiyet" genelgesi! Süre uzatıldı

Bahar Candan parayla arkadaş aradığını duyurdu!

Bahar Candan parayla arkadaş aradığını duyurdu!

Su altına dalan turist ceset buldu

Su altına dalan turist ceset buldu

''Cenaze evinde düğün olmaz''

''Cenaze evinde düğün olmaz''

Orhan Şen: Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek

Orhan Şen: Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Maldivler'den bikinili poz

Maldivler'den bikinili poz

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Cüneyt Arkın 60 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! "Ekmeğe bakarak uyuyabiliyordum"

Cüneyt Arkın 60 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! "Ekmeğe bakarak uyuyabiliyordum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.