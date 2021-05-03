Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Dokunulmazlık oyunu ikinci turunda ünlüler takımının atağı geldi. Üst üste aldıkları sayı ile 8-5 öne geçti. Bu oyunlar sırasında Steven ve Poyraz dizlerinden hafif sakatlık geçirdi. Merve Aydın ise uzun bir aradan sonra döndüğü parkurda ilk sayısını Aleyna Çalışkan karşısında aldı.

Dokunulmazlık oyununda yer almayan isim, gönüllüler takımından Dora oldu. Seçimler yapıldıktan sonra ilk turda dışarıda kalan gönüllülerden Ayşe oldu. Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı oldu ve 3-0 öne geçti. Sonrasında gönüllüler takımı, atışları çözdükten sonra 5-4 öne geçirmeyi başardı.

Survivor 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Ünlüler ile gönüllüler takımları dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Survivor 2021'in 2 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 82. bölümünde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

Nefes kesen mücadelerin ekrana geldiği dokunulmazlık oyununda geriden gelerek 9-8 öne geçen takım gönüllüler takımı oldu. Sonraki oyunda Batuhan, Berkay'ı yenince skor 9-9 oldu ve bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışı için ünlüler takımı Merve ve Batuhan, gönüllüler takımı Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven parkura çıktı. Bayrak yarışına özel olarak finalde kırılacak seramik sayısı 9 oldu. Nefeslerin tutulduğu oyunda kazanan gönüllüler takımı oldu. 2. dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla kazanan gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Ünlüler takımı için SMS halk oylaması yapıldıktan sonra ada oylamasına geçildi. Oylama sonucunda Merve haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise ünlüler takımından Sergen olmuştu.



