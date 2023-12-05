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Acun Ilıcalı'dan İrfan Can Kahveci için paylaşım! "Geldiğin günden beri varını yoğunu ortaya koydun!"

05.12.2023 23:30 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor. Son olarak Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 37'ye yükselten sarı - lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin performansı dikkat çekmişti. Sivasspor ağlarına 1 gol bırakan ve karşılaşma boyunca oldukça etkili bir oyun ortaya koyan yıldız futbolcu için ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve liderliğini sürdürmüştü. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 1 gol atmış ve etkili bir performans göstererek taraftarların beğenisini toplamıştı.

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Bu sezon ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üstüne çeken Kahveci için ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan bir paylaşım geldi.

"ALKIŞLAYARAK SEYRETTİM"

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Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geldiğin günden beri Fenerbahçe için varını yoğunu ortaya koydun. Ama dün performasında geldiğin seviyeyi alkışlayarak seyrettim. İnşallah nice güzel başarıları beraber yaşarız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında İrfan Can'ı da etiketleyen Ilıcalı, ayrıca bu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri koydu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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