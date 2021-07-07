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Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: Senin bakışlarını yerim

07.07.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Yasemin'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Dört çocuk babası Ilıcalı, gönderisine duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: Senin bakışlarını yerim

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Yasemin, 14 yaşına bastı. Medya patronu, kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

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Instagram'da 13,5 milyon takipçisi olan Acun Ilıcalı, Yasemin ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Ilıcalı, paylaşımına; "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im. Seni çooook seviyorum, sen canımsın benim" notunu düştü.
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Dört çocuk babası ünlü ismin yayınladığı karelere beğeni ve yorum yağdı.

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Acun Ilıcalı Instagram
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