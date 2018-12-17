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Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir'e sert tepki! 'Bu insan müsveddesi için...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 22:58 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir'in sosyal medyadan paylaştığı ve bir papağana eziyet ettiği video büyük tepki çekti. Acun Ilıcalı da açıklama yaparak, 'Yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum' dedi.

Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir'e sert tepki! 'Bu insan müsveddesi için...'

MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir yaptığı agresif hareketler nedeniyle yarışmadan kovulmuştu. Sosyal medyadaki videolarıyla dikkat çeken Murat Özdemir'in son yaptığına ise tepki yağdı. Murat Özdemir, elinde tuttuğu bir papağana eziyet ettiği anları sosyal medyadan paylaştı. Murat Özdemir'in videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine de şikayet edildi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Acun Ilıcalı, video sonrası kendi hesabından konuya dair Twitter ve Instagram hesapları üzerinden açıklama yaptı. Ilıcalı "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MasterChef'ten kovulan Murat Özdemir'in papağana işkence ettiği videoya tepki yağdıMasterChef'ten kovulan Murat Özdemir'in papağana işkence ettiği videoya tepki yağdı
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı murat özdemir

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