MasterChef'ten kovulan Murat Özdemir'in papağana işkence ettiği videoya tepki yağdı

MasterChef programındaki performansıyla adını duyuran Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı kan donduran papağana eziyet ettiği videosuyla büyük tepki çekti. Murat'ın alkollü olduğu ve küfrettiği ise gözlerden kaçmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaştığı papağana işkence videosu ile infial yaratan Murat Özdemir gözaltına alındı.

"YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Murat Özdemir'in papağanına yaptıkları sosyal medyada olay oldu. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği gözüküyor. Papağanının acı içerisinde bağırışları ise hayvan sevenlerin yüreklerini dağladı. Eline aldığı papağanın boğazını sıkarak işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.

NOT: Yayın politikamız gereği hayvana şiddet içeren bu videoyu yayınlamıyoruz.



