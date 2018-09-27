MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'nın açtığı kafe için övgü dolu paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 22:16 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'nın Bebek'te yeni açtığı kafe restoran için, eşi Acun llıcalı'dan övgü dolu bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'nın açtığı kafe için övgü dolu paylaşım

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın Bebek'te açtığı Healthyish Cafe'nin ilk müşterilerinden biri Nusret olmuştu. Sağlıklı ürünlerle dolu menüsüyle dikkat çeken kafe için, Acun Ilıcalı'dan övgü dolu sözler geldi. Eşi Şeyma Subaşı'yla birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram'da paylaşan Acun Ilıcalı, 'Güzel eşim ne kadar harika bir yer açmışsın. Yemekler, servis gerçekten muhteşem. Hepinizin emeğine sağlık' notunu yazdı.

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Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı bir kaç saat içinde yüz binlerce beğeni aldı.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı kafe

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