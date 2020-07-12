Acun Ilıcalı'dan son dakika değişikliği! Survivor'da neden eleme olmadı?

Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme potasından kurtuldu. Diğer üç isim için ise ada konseyinde bir oylama yapılacak. Bu oylama sonucunda Survivor 2020’ye veda eden isim belli olacak. Survivor’dan elenen isim ile birlikte yarışmada son üçe kalan isimler de ortaya çıkacak.

Survivor canlı yayın final oyununda, büyük heyecana neden olan Cemal Can ve Berkan mücadelesinin uzamasından dolayı, Acun Ilıcalı, eleme nin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını, son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.

Büyük finale az bir zaman kala, Survivor 2020 son dokunulmazlık heyecanıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şubat ayından beri adada devam eden mücadelede sona yaklaşılırken, dokunulmazlık oyununu kazanan, Berkan'ı yenen Cemal Can oldu.

CEMAL CAN'IN GÖZYAŞLARI

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can: Anlatamayacağım verdiğimiz mücadelenin hakkı ödenmez dibin dibini gördük, son ana kadar elimizden ne gerekiyorsa yaptık. Burada kazandım ama burada kazanan dört yarışmacı var. Hepimiz ailelerimizi gururlandırmak için çıkıyoruz buraya ve son parkurumuzdu o anlamda da çok üzgünüm.

YASİN: BU KADAR ZORLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM

Survivor başladığından beri bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Hava 40 derece inanılmaz zor. Atış yapamadığımız her an daha da zor oluyor bizim için...

FİNAL İSTANBUL'DA

Acun Ilıcalı büyük finalin Galataport'ta olacağını açıkladı. Boğaz'da gerçekleşecek finale yarışmacılar özel teknelerle gelecek ve kupasına kavuşacak.





