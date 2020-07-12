Acun Ilıcalı'dan son dakika değişikliği! Survivor'da neden eleme olmadı?

Büyük finale az bir zaman kala, Survivor 2020 son dokunulmazlık heyecanıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şubat ayından beri adada devam eden mücadelede sona yaklaşılırken, dokunulmazlık oyununu kazanan, Berkan'ı yenen Cemal Can oldu.
Survivor canlı yayın final oyununda, büyük heyecana neden olan Cemal Can ve Berkan mücadelesinin uzamasından dolayı, Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını, son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 133. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un son oyunu canlı yayınla ekranlara geldi.
Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan, Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.
Gecenin sonunda 5-4'lük skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. İstanbul ve Dominik’teki saat farkından dolayı süre uzayınca, Survivor'da eleme konseyi gerçekleşmedi.
Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme potasından kurtuldu. Diğer üç isim için ise ada konseyinde bir oylama yapılacak. Bu oylama sonucunda Survivor 2020’ye veda eden isim belli olacak. Survivor’dan elenen isim ile birlikte yarışmada son üçe kalan isimler de ortaya çıkacak.
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can: Anlatamayacağım verdiğimiz mücadelenin hakkı ödenmez dibin dibini gördük, son ana kadar elimizden ne gerekiyorsa yaptık. Burada kazandım ama burada kazanan dört yarışmacı var. Hepimiz ailelerimizi gururlandırmak için çıkıyoruz buraya ve son parkurumuzdu o anlamda da çok üzgünüm.
Survivor başladığından beri bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Hava 40 derece inanılmaz zor. Atış yapamadığımız her an daha da zor oluyor bizim için...
Acun Ilıcalı büyük finalin Galataport'ta olacağını açıkladı. Boğaz'da gerçekleşecek finale yarışmacılar özel teknelerle gelecek ve kupasına kavuşacak.
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