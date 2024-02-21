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Acun Ilıcalı’dan sürpriz Dominik daveti! "Geliyoruz"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.02.2024 18:14 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star bu yıl da büyük bir heyecanla izleniyor. Survivor izlerken görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan genç avukat Ezgi Kılıç'ın arkadaşlarıyla heyecanla Survivor izlemesi gündem oldu. Acun Ilıcalı'da Ezgi Kılıç'ın paylaşımını alıntılayıp kendi sosyal medya hesabından paylaşarak Ezgi Kılıç'ı ve arkadaşlarını Dominik'e davet etti.

Survivor All Star'da bu yıl tansiyon hiç düşmüyor, yarışma yine büyük bir heyecanla izleniyor. Son olarak sosyal medyada dolaşan bir video çok konuşuldu.

Heyecanlı bir şekilde Survivor izleyen bir grup genç o anlarını sosyal medyada paylaştı. Duruma Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı.

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Acun Ilıcalı'da Ezgi Kılıç tarafından paylaşılan videoyu alıntılayıp kendi sosyal medya hesabından paylaşarak Ezgi Kılıç'ı ve arkadaşlarını Dominik'e davet etti.

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"GELİYORUZ" YANITI GELDİ

Ilıcalı paylaşımında, "Eğer zamanınız uygun olursa dördünüzü de Dominik’e davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı’nın kendi sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz davet sonrası gençlerden “Geliyoruz” yanıtı geldi.

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Youtube


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survivor Acun Ilıcalı sosyal medya gençler
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