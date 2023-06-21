Acun Ilıcalı'dan tarihi anlaşma! İtalyan devi ile sözleşme imzalandı...

İngiltere Championship'te sezonu 58 puanla 15. sırada tamamlayan Hull City'de kulüp sahibi Acun Ilıcalı, dev bir anlaşmayla gündeme damgasını vurdu. Gelecek sezon hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen İngiliz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, Serie A devi Roma ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Yapılan sözleşmede oyuncu alış / satış önceliği, altyapı konusunda karşılıklı destek ve kiralık oyuncu alışverişi maddelerinin yer aldığı belirtildi.

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'nın bu anlaşmayı imzalaması İtalyan basınında da geniş yer buldu.



