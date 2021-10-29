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Acun Ilıcalı'dan Türk teknik direktör bombası

29.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürüyor. Ilıcalı, takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştı. Acun Ilıcalı, takımın başına ise Türk bir teknik direktör getirecek. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'dan Türk teknik direktör bombası

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de satın alacağı kulüp ve ödeyeceği miktar netleşiyor.

Bir süre Hollanda ekibinin hissedarı olan Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın hisselerini sattığını "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.

35.5 MİLYON AVRO

Yaşanan sürecin ardından Acun Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" diye konuşmuştu.

Hull City'nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, büyük bir ölçüde anlaşmaya vardı. Acun Ilıcalı'nın 35,5 milyon Avro ödeyeceği öne sürüldü.

PREMİER LİG'E ÇIKARSA BİR ÖDEME DAHA

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Acun Ilıcalı'nın yeni bir ödeme daha yapacağı ifade edildi.

TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

İngiliz basını, Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi. Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi. Acun Ilıcalı "Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak." sözlerini kullanmıştı.


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