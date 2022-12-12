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Taytlı paylaşımın sırrı çözüldü... Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu

12.12.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir formatla ekrana dönmeye hazırlanan Survivor 2023'te yarışacak ilk isim belli oldu. Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu Survivor programının 2023 kadrosunda yer alacak olan ilk ismi açıkladı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin Survivor 2023'te yarışacağını duyurdu.

Taytlı paylaşımın sırrı çözüldü... Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu

Sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmada 2023'te hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merakla beklenirken kadro netleşmeye başladı. "Bu sene Survivor çok farklı olacak. Akıl oyunları ön plana çıkacak" diyen Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı.

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Ilıcalı, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yeni sezonda kadroda yer alacağını duyurdu.

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Ünlü televizyoncu yaptığı paylaşımda ''Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımına kendi sayfasında yer veren ünlü türkücü ise ''Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor?'' yorumunda bulundu.

Son günlerde tayt giyip spor yaptığı anlarını sık sık sosyal medyadan paylaşan Berdan Mardini'nin böylece Survivor için hazırlandığı ortaya çıktı.

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survivor Acun Ilıcalı Berdan Mardini

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