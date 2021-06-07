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Acun Ilıcalı, Erkan Petekkaya'ya Survivor'dan yanıt verdi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor

07.06.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda oyuncusu Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesi sonrası TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki göstermişti. Survivor konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Kanalınızda olmaktan utanıyorum" diyen Petekkaya için "Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor" dedi.

Acun Ilıcalı, Erkan Petekkaya'ya Survivor'dan yanıt verdi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermişti.

Erkan Petekkaya cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine tepki olarak "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

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ILICALI'DAN YANIT GELDİ

Survivor son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuştu.

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Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili yorum yaparken, Erkan Petekkaya meselesine de girdi. Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
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Okuyucu Yorumları 42 yorum
erkan petekkaya adamsın helal olsun sana
neo küfredemezmi acur bey..adamı komple satın almadın ya.git sen kerimcana ödül ver
Acuun Acuuun.. Gittiğin yol yol değil.

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