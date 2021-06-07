Acun Ilıcalı, Erkan Petekkaya'ya Survivor'dan yanıt verdi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermişti.

Erkan Petekkaya cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine tepki olarak "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

ILICALI'DAN YANIT GELDİ

Survivor son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuştu.

Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili yorum yaparken, Erkan Petekkaya meselesine de girdi. Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.



