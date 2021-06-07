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Tuğba Ekinci'den Erkan Petekkaya'ya: Lan dümbük

07.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Petekkaya'nın Kerimcan Durmaz'ı hedef alarak Acun Ilıcalı'ya söylediği sözler olay olmuştu. Petekkaya'nın sözlerine Tuğba Ekinci sert çıktı.

Tuğba Ekinci'den Erkan Petekkaya'ya: Lan dümbük

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermiş ve şoke eden sözler söylemişti.

Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" demişti. Acun Ilıcalı ise Survivor son bölümde "Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor" diyerek bu konuda kısa bir ifadede bulundu.

Acun Ilıcalı, Erkan Petekkaya'ya Survivor'dan yanıt verdi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyorAcun Ilıcalı, Erkan Petekkaya'ya Survivor'dan yanıt verdi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nı paylaşarak gündem olan Tuğba Ekinci ise bu konuda sessiz kalmadı. Ekinci Erkan Petekkaya'ya çok sinirlendi ve olay sözler söyledi.

Ekran Alıntısı

Ekinci açıklamasında "Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan'dan Acun'dan tv8'den sen önce melek gibi karına sadık ol kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 125 yorum
Tuğba tv8 de iş arıyor
Tuğba ne iş olsa yapar
@monti16 Tuğba aç kalmış belli
@monti16 AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE BÜTÜN OMURGASIZLAR ÇIKMIŞ UCU BUCAĞI BELİRSİZ KONULAR HAKKINDA Kİ BUNLAR BU KONULARDA YORUM YAPACAK EN VASIFSIZ KARAKTERSİZ TİPLER EDEP HAYAT BEŞERİ MÜNASEBET DERSİ VERİYORLAR AKILLARINCA NE GÜNLERE KALDIK
İşçidir
Erkan petekkaya haklı
kadın acundan iş mi dileniyor bana mı öyle geldi?
adam haklida bu kadin demeye dilim varmayan sahista kimler uzerinden prim yapcagini iyi biliyo
Üsluba bak, yakışıyor mu? Herhalde iş kapmak peşinde...

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