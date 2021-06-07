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Survivor'da aile krizi! Acun Ilıcalı'dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na yanıt

07.06.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 son bölüme Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel olayı damga vurdu. Acun'un aileleri arasında gerginlik olduğunu söylemesinin ardından Aleyna annesiyle, Ayşe ise ablalarıyla konuştu. Acun Ilıcalı ise, sosyal medyada kendisini eleştiren ve kızının ayrılmasını isteyen Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na yanıt verdi. Ilıcalı, Zuhal Kalaycıoğlu'nun gönderdiği video ve ekip arkadaşlarına yolladığı mesajları açıkladı. Aleyna ise annesine seslenerek sosyal medyayı bırakmasını istedi.

Survivor'da aile krizi! Acun Ilıcalı'dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na yanıt

Survivor tarihinde ilk defa ailelerin fazlasıyla bu işin içinde olduğunu belirten Acun Ilıcalı, o isimlerin de Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel olduğunu açıklamıştı. Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'nın anneleri arasında gerginlik olduğunu ifade etmişti.

"AİLELERİNİZLE GÖRÜŞÜN BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR"

Ailelerin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesi konusunda yarışmacıları uyardıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya" demişti. Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan ayrılmasını istediğini de açıklayan llıcalı "Rica ederim bizi ve yarışmamızı rahat bıraksınlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu açıklamaların ardından gözler özellikle kızının Survivor'dan ayrılmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu ise Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" ifadelerini kullanmıştı.

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ALEYNA ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ VE KARARINI AÇIKLADI

Survivor son bölümde ise Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'nin anneleriyle görüşmesine izin verdi.

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Her iki yarışmacı olayları daha iyi anlayabilmek için anneleriyle görüştü. Aleyna annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile telefonla konuştu.

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Son derece duygusal anların yaşandığı konuşmada Aleyna yarışmadan çekilmek istemediğini ve pes etmeyeceğini belirtirken annesi Zuhal Kalaycıoğlu "Eğer ekip seni orada sahiplenmezse yarışmayı bırakmanı istiyorum" dedi. Annesinin bırak yarışmayı gel ısrarlarına rağmen Aleyna yarışmaya devam edeceğini söyledi ve annesini bu konuda ikna etti.

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ACUN İLK DEFA AÇIKLADI

Survivor konseyine ise yaşanan bu olaylar damga vurdu. Aleyna ve Ayşe neler yaşadıklarını anlattı. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na seslenen Aleyna, "Annecim lütfen yazılan hiç bir şeyi görme. Kes sosyal medyayı ve 3 hafta bakma. Sadece bana odaklan" çağrısında bulundu.

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Aleyna'yla konuşan Ilıcalı, Zuhal Kalaycıoğlu'nun ekipteki bir arkadaşlarına gönderdiği mesajları açıkladı. Ilıcalı, "Annen bizim prodüksiyondaki arkadaşımıza son 5 günde 15 sesli, 25 de yazılı mesaj atıyor. 7 kere de arıyor. Dediği tek bir şey var 'Kızım yarışmadan ayrılsın'. Twitter'dan da benimle ilgili paylaşım yapıyor. Sen mi yarışıyorsun annen mi belli değil" dedi.

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Aleyna'nın annesinin prodüksiyondaki görevliye gönderdiği mesajlardan bazıları da okuyan Acun, "Burada çok aile geldi gitti ancak bana bu derece sitem eden, benimle böyle konuşan kimseyi görmedim" dedi. Atılan mesajları okuyan Ilıcalı şunları söyledi:

"Gönderilen mesajlardan bazılarını okuyorum. 'Acun Bey'in Aleyna'yı korduğunu düşünmüyorum. Çocuğuma ve bana zarar verdiğini düşünüyorum.Ben böyle bir ailenin olduğu ortamda bulunmak istemiyorum. Benim ve çocuğumun psikolojisini bunların bozmasına izin vermeyeceğim. Acun Medya olarak siz Ayşe'nin ailesini tercih ettiniz ve bu yüzden kızımı çekiyorum, bitti. Alternatifi yok beni de ikna etmeye çalışmayın. Yarın itibariyle Aleyna'yla konuşulsun. Siz kızımı eleyerek yollayamayacaksınız. Acun Bey de oraya adam gibi çıkacak ve Aleyna'yı annesinin yarışmadan çektiğini söyleyecek'. Yani hanımefendi yarışmacı olmuş ve böyle bir ortamda olmak istemiyormuş. Ben de sana zarar veriyormuşum."

"CANSU'YU GETİREBİLMEK İÇİN ÖDÜL OYUNU YAPTIM"

Acun Ilıcalı ise Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun aylar önce kendisine gönderdiği bir videoyu açıkladı. Ilıcalı, Survivor'da bu sene aile ödülü oyunu yapmalarının tek nedeninin Aleyna'nın kız kardeşi Cansu olduğunu söyledi. Ilıcalı konseyde şu açıklamaları yaptı:

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"Çok aile geldi gitti bana bu derece sitem eden böyle konuşan birini görmedim. Bundan 3 ay önce bana bir video geldi annenden. Videoda Cansu var. Cansu o kadar tatlı, şeker bir kız. Onu görünce çok mutlu oldum, insana enerji veren bir genç kızımız. Annen 'Cansu iletişim kuramıyor. Sizden bir isteği var. Cansu Dominik'e gelmek istiyor. Orada ablasını görmek ve ona sarılmak istiyor. Bunu sizden istiyor' dedi.
Hemen toplantı yaptım ve 'Bu kızın isteğini yerine getirmezsem rahat uyuyamam' dedim.

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Ancak sadece Cansu'yu getirsek, diğer yarışmacılara ve ailelerine haksızlık olacaktı. Bu sene ailelerin gelmesinin tek bir sebebi var Cansu. Ben Cansu gelsin diye aile ödülü yaptım bu sene. Geçtiğimiz senelerde aileler geldiği zaman hep sorun yaşadık ve mutlu olmadık. Ancak 'Gerekirse ödül yapıyoruz ve ben bu kızı üzemem ölsem de getiririm' dedim. Normalde aktarmalarla 35 saat süren bir yolculuk olacaktı. Özel uçak da okyanusu geçemediği için THY'den yolcu uçağı kiraladım ve tur düzenleyerek aileleri de getirdik.

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'Kızımı reyting malzemesi yapıyor' dedi ya bana. Sana 'Ara annenle konuş hemen ayrıl' dedim. Siz bizim için çok değerlisin. Burada verdiğiniz 5-6 aylık emeği görüyoruz. Burada bana emanetsiniz ve size gelen bir zarar falan yok. Sosyal medyaya takılmasın kimse. Twitter'a, Ekşi Sözlük'ekalsaydı 7 ülkede 50 prodüksiyon yapan biri olmazdım"


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
keremcan olayı yüzünden hıncıcını yarışmacı olan aleyna çakırdan alıyorssun. yazıkkkk.........
olayı izlemediğin belli kafaya göre yorum yazmışın. aleynanin anası varya sen erkeksen sana kayınvalide olsun. anla artık ne demek istediğimi
keremcan olayı yüzünden hıncıcını yarışmacı olan aleyna nadan çıkarıyorsunsun. yazıkkkk.........
Millet ekmeğe muhtaç muhabbete bak, yazıklar olsun
son model telefonla ac bu da
bi bitmediniz

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