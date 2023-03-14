Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin en çok kazanan yerlilerinden birini Hull City'e getiriyor! Taraftarın büyük tepkisi vardı...

Fenerbahçe, Sevilla ile oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçının rövanşına hazırlanmaya devam ediyor. Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Sevilla karşısında gösterdiği performans sonrasında taraftarlardan büyük tepki toplamıştı.

'SEZON SONU AYRILACAK'

Sarı - lacivertli futbolseverlerin son antrenman fotoğrafında gülmesi nedeniyle de eleştirdiği ve büyük oranda üzerini çizdiği Kahveci'nin sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİNDE

Daha önce Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas, Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimleri sahibi olduğu Hull City kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın hedefinde Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yerliler içerisinde 2 milyon euro ile en çok kazanan oyunculardan olan milli yıldızın olduğu öne sürüldü.

"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Gelecek sezon için hedefini Premier Lig'e yükselmek olarak belirleyen Hull City'nin Kahveci'yi bonservis bedeliyle transfer etmek istediği ve görüşmelerin başladığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

