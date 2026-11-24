Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında yarın TSİ 23.00’te Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere’de karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın oynanacağı Stamford Bridge’de mücadeleye dair konuşurken soruları yanıtladı. Şampiyonlar Ligi’nde teknik direktör olarak görev yapmanın kendisi için büyük bir heyecan ve sorumluluk taşıdığını belirten Belözoğlu, "Benim için çok heyecan verici. Futbolcu olarak bu seviyeyi gördük. Şampiyonlar Ligi seviyesinde, hayalimizi gerçekleştirmek istediğimiz en büyük yerde, bizim için zirve olan yerde, Fenerbahçe’de bugün Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkmak nasip oldu. Kendimi şanslı hissediyorum. Bu anlamda her zaman Allah’a şükrediyorum. Bu seviyede oynamak ile bu seviyede teknik direktörlük yapmak arasında fark var. Yüklü bir sorumluluk var üstümüzde. Fenerbahçe çok büyük bir camia, beklentiler yüksek" ifadelerini kullandı.

"İLK 24’E KALMAK FENERBAHÇE İÇİN NET BİR HEDEF"

Rakibin oyun yapısına da değinen Belözoğlu, "Karşımızda, son 4-5 teknik direktörüyle benzer oyun anlayışını sürdürmeye çalışan, uzun yıllardır birlikte oynama alışkanlığı bulunan güçlü bir takım olacak. Son teknik direktörleri de benim için çok değerli bir arkadaşım, kardeşim. İki taraf için de zor bir maç olacak. Bizim hazırlandığımız yerler var, onların uzun senelerdir beraber oynama alışkanlıkları, son sene şampiyonlukları, bugün şampiyonlar Ligi’ne taşınması... Güçlü oyunu olan bir takım. Biz de iyi hazırlandık. Bugün elimizde güçlü ve kaliteli oyuncular var. Takımımız, bunu takım oyununa çevirebildiğini Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterdi. Yarın inşallah böyle bir akşam olmasını ümit ediyorum. Bizim için Şampiyonlar Ligi net hedeflerden biri. İlk 24’e kalmak Fenerbahçe için net bir hedef. İnşallah bunu başaracağız" diye konuştu.

"CAMİANIN GÜÇLÜ DESTEĞİNİ HİSSETMEYE İHTİYAÇLARI VAR"

Taraftarların takıma destek vermesinin önemine dikkat çeken Belözoğlu, oyuncuların güvene ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Camianın beklentisi yüksek. Bunun karşılığında hayal kırıklıkları, bazen oyunculara karşı kırgınlıklar ve kızgınlıklar olabiliyor. Benim bugün geldiğim noktada hissettiğim şey, oyuncularımızın gerçekten güvene ihtiyacı var. Onların arkasında duran, birlikte hareket eden bir taraftara ve camianın güçlü desteğini hissetmeye ihtiyaçları var. Bir teknik adam olarak ben de onlara elimden geldiğince kulübümüzle alakalı hissettiğim birçok duyguyu anlatırken hemen hemen herkes onlara Fenerbahçe’nin her maçı kazanması gerektiğini söylüyorum. Ben de motivasyonun ve tutkunun vazgeçilmez olduğunu anlatırken, bir maçın nasıl kazanılacağı konusunda da elimden geldiğince onları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Bir arabanın hızlanması için sadece benzine ihtiyacı yok; onu yönetecek bir direksiyona, bir vites koluna ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin güçlenmesi ve hızlanması için birçok parçasının beraber hareket etmesi lazım. Oyuncular da o desteği hissetmeliler. Ben ve teknik ekibim buraya geldiğimiz günden itibaren onlara çok inandığımızı ve güvendiğimizi hissettiriyoruz. Fenerbahçe’nin çok doğru yola girebilecek, doğru oyunu oynayabilecek standarda ulaşabilmesi adına çalışıyoruz ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Bunu da inşallah kısa süre içinde yapacağız. Skorların da yardımıyla bu süre daha da hızlanacak diye ümit ediyorum."

"KANTE VE LUKAKU, STADA ÇOK HAKİM VE HIRSLILAR"

Daha önce Chelsea forması giyen N’Golo Kante ve Romelu Lukaku’nun karşılaşmada önemli bir avantaja sahip olabileceğini belirten Belözoğlu, "İki oyuncunun da bizim için çok önemli olduğunu söylemeliyim. Bu stadyumda yaşadıkları tecrübe, Chelsea ile kazandıkları şampiyonluklar önemli. Umuyorum Chelsea taraftarı yarın akşam Fenerbahçe’yi destekleyecektir. Bu iki tecrübeli oyuncumuz onlar için oynadılar. Belki onlar için çok farklı bir akşam olur. Shakhtar’a karşı oynayacağız ve biliyorsunuz stadyuma pek çok Fenerbahçe taraftarı da gelecek. Bu oyuncular stadı, şehri ve buradaki hırsı biliyorlar. Bizim için takım olarak çok iyi olacak çünkü çok önemli iki oyuncumuz var ve bu iki oyuncumuz da bu stada çok hakimler ve bu konuda da hırslılar" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLU ADINA GÜZEL BİR AKŞAM OLACAK"

Arda Turan’ın maçın favorisi olarak Fenerbahçe’yi göstermesinin hatırlatılması üzerine 46 yaşındaki teknik adam, "Arda mütevazılık göstermiş. Her zaman öyledir. Benim için her zaman değerli olacak onun bu yaklaşımları. Orada çok iyi iş çıkarıyor. Bendeki yeri her zaman ayrı olacak bir kardeşim. Beraber aynı takımda oynadık, milli takımda beraber milli takımın başarısı için çalıştık. Türk futbolu için bence güzel bir gece. Hem Arda için hem benim için mükemmel bir tecrübe olacak. Bildiğim kadarıyla ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde iki Türk hoca karşılıklı maça çıkacaklar. Duygusal anlamda güzel bir maç olacak, duygusal bir rekabet olacak. Tabii o da takımı için elinden geleni yapacak. Ben de her zaman olduğu gibi Fenerbahçe için saha kenarında her şeyimi vermeye çalışacağım. Biz sahanın içinde yıllarca beraber oynadığımız dostlarımızla, arkadaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz ama bizim için her şeyden daha önemlisi Fenerbahçe’nin başarısı. Fenerbahçe söz konusu olduğunda biz karşımızda kim olursa olsun her şeyimizi ortaya koyduk geçmişte de, bugün de. Onu yapmaya çalışacağız. Yarın bizim için çok güzel, anlamlı, bence Türk futbolu adına güzel bir akşam olacak. İnşallah Fenerbahçe’nin galibiyetiyle taçlanan bir gece olur. Maç sonucu ne olursa olsun maçtan sonra Arda ile sarılıp ayrılacağız" değerlendirmesini yaptı.